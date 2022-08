Lech awansował, eksperci komentują. "Stworzył potwora". A syn selekcjonera króciutko

Lech Poznań wykonał swoje zadanie w pierwszym meczu z F91 Dudelange w IV rundzie el. Ligi Konferencji Europy, wygrywając 2:0 po bramkach Kristoffera Velde i Mikaela Ishaka. Pierwszego gola w rewanżu strzeliła drużyna z Luksemburga, ale mistrzowie Polski skutecznie odpowiedzieli trafieniem Joela Pereiry po asyście Gio Tsitaishviliego. Tym samym zespół prowadzony przez Johna van den Broma zagra w fazie grupowej LKE i prawdopodobnie będzie losowany z czwartego koszyka.

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

"Van den Brom stworzył potwora". Eksperci piszą po awansie Lecha do LKE

"Ja tylko mam nadzieję, że Lech potraktuje Ligę Konferencji poważnie. Tam można naprawdę robić punkty. Których potrzebuje, by pracowały na niego w kolejnych sezonach. Żadnych powtórek z Belenenses czy czegoś podobnego. Belenenses to był jeden z większych lechowych absurdów" - pisze Leszek Milewski z goal.pl.

"Zaraz wyjdzie na to, że Lech-przegryw wygra mistrzostwo i awansuje do fazy grupowej LKE, a Raków-mądry-projekt przegra mistrzostwo na finiszu oraz straci szanse na awans do LKE w 122. minucie meczu. Tak możemy patrzeć na to bez jakiekolwiek kontekstu" - twierdzi Damian Smyk z weszlo.com.

"Ja się już przyzwyczaiłem do wszystkiego i w ogóle, ale błagam, nie szukajmy w wyeliminowaniu Luksemburga sukcesu polskiego futbolu. A jeśli musimy szukać - oby nie udało nam się znaleźć" - uważa Rafał Stec.

"Mówicie, że nie zasłużyliśmy? Mówicie, że droga była łatwa? Cóż, trzeba było zostać mistrzem Polski. Dziękuję, dobranoc. Czekamy na jutrzejsze losowanie" - to z kolei komunikat ze strony Macieja Henszela, rzecznika prasowego Lecha Poznań.

"Dwa miesiące pracy Johna van den Broma, ale postępu nadal nie widać. Kolejny mecz, tydzień spokojnej pracy, a drużyna bez pomysłu, wypracowanych schematów gry, nie potrafi wykorzystać słabości rywala. W tym wszystkim jest więcej przypadku i indywidualnych zrywów, ale awans...jest" - napisał Dawid Dobrasz z "Meczyków".

"A Lech teraz zaczyna mercato na poważnie, zapinamy pasy" - pisze Jakub Olkiewicz z goal.pl.

"Gratulacje Lechu. Awans jest Wasz, ale to niestety wszystko dobre co można powiedzieć po #DUDLPO… Jeśli teraz działacze nie kupią 1-2 porządnych grajków za poważną kasę, to może być klapa. Oby ktoś w Poznaniu przebudził się w końcu z letargu po mistrzostwie" - napisał Sebastian Staszewski, dziennikarz Interii.

"Lech w fazie grupowej, wielkie Dudelange na kolanach. Trzeba sobie powiedzieć wprost: John van den Brom stworzył potwora" - pisze Marek Wawrzynowski z "Przeglądu Sportowego".

"Gratulacje dla Lecha za awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Mimo problemów i trudnych momentów, cel został osiągnięty. Kibicuję Wam w kolejnych meczach" - napisał Cezary Kulesza, prezes PZPN.

"Brawo Lech, zasłużenie" - stwierdził Mateusz Michniewicz, syn selekcjonera reprezentacji Polski.

"Stosunkowo łatwa ścieżka do fazy grupowej Ligi Konferencji to nagroda za mistrzostwo Polski. Droga zaczęła się w pierwszej kolejce sezonu 2021/2022. Bez cienia ironii, gratulacje Lechu" - napisał Kamil Rogólski.