Burza po dramacie Rakowa w el. LKE. "Witamy wśród przegrywów"

Raków Częstochowa kończy swoją imponującą drogę w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Piłkarze Marka Papszuna odpadli w czwartej rundzie, przegrywając w dwumeczu ze Slavią Praga 2:3. Rewanżowy mecz w stolicy Czech miał iście dramatyczny finał. Gospodarze strzelili bramkę na wagę awansu na niespełna minutę przed zakończeniem dogrywki.

Raków Częstochowa nie zagra w Lidze Konferencji Europy. Smutek pomieszany z dumą w komentarzach ekspertów

W pierwszym meczu Raków wygrał u siebie 2:1 i na rewanż udawał się z pewnością w dobrych nastrojach. Niestety, w Pradze jego piłkarze razili nieskutecznością. Slavia natomiast w 62. minucie wyszła na prowadzenie za sprawą trafienia Mosesa Usora. Wynik 1:0 oznaczał dogrywkę.

Gdy już wszyscy przygotowywali się na rzuty karne, wydarzyło się najgorsze. Ivan Schranz zachował się najlepiej w polu karnym Rakowa i strzelił bramkę na 2:0. Na zaledwie kilkadziesiąt sekund przed końcem meczu, wicemistrzowie Polski stracili szanse na awans. To Slavia zaprezentuje się w fazie grupowej LKE.

Rakowowi i polskim kibicom zostało wielkie rozczarowanie. Polska drużyna odpadła w niesamowicie pechowych okolicznościach. Podkreślają to zgodnie w mediach społecznościowych dziennikarze i eksperci.

"Ileż wyjątkowych rzeczy musiało się wydarzyć, żeby skończyło się jak zawsze. Bardziej po polsku odpaść się nie da" - pisze Przemysław Michalak z Weszlo.com.

"Na polską skalę Raków Częstochowa jest fenomenalnym projektem, ale 2021 to: przegrana mistrzostwa Polski na ostatniej prostej, przegrana walki o Ligę Konferencji na ostatniej prostej. Bardzo smutne. Bardzo, bardzo smutne" - zauważa Jan Mazurek, także dziennikarz Weszlo.com.

"No kuźwa! Jakie to jest polskie. Ja pitolę" - podsumował Mateusz Święcicki z Eleven Sports.

"Raków niby taki zagraniczny, taki elegancki, ale możesz wyjść z grona klubów zarządzanych po polsku, przegrywanie po polsku pozostanie z Tobą na zawsze. Rakowie, witamy w domu, wśród przegrywów, wśród bólu, znoju, niefartownych zbiegów okoliczności, wśród Piłkarstwa Polskiego" - pisze Jakub Olkiewicz z Goal.pl.

"Football, bloody hell" - podsumował krótko Maciej Iwański z TVP Sport, nawiązując do słynnych słów Sir Alexa Fergusona.

"Mimo wszystko wielkie gratulacje dla Rakowa. Rok temu i teraz pokazali się ze świetnej strony w całych eliminacjach. Taka gra i przechodzenie kolejnych rund budzi respekt, a odpadnięcie wcale nie powoduje u mnie złości, jak to zazwyczaj po meczach w Europie bywa. Raków - wielkie brawa" - napisał Piotr Słonka znany jako BuckarooBanzai.

"Zaraz wyjdzie na to, że Lech-przegryw wygra mistrzostwo i awansuje do fazy grupowej LKE, a Raków-mądry-projekt przegra mistrzostwo na finiszu oraz straci szanse na awans do LKE w 122. minucie meczu. Tak możemy patrzeć na to bez jakiekolwiek kontekstu" - zwraca uwagę Damian Smyk z Weszlo.com.

"Czesi wystawili Czechów i grają dalej. Wczoraj Pilzno i dziś Slavia, a my możemy sobie podyskutować, czy Kozłowski kopnie celnie w piłkę" - ocenił Wojciech Kowalczyk.

"Na każde odpadnięcie polskiego klubu w pucharach można znaleźć podobne z przeszłości. Wszyscy już kiedyś coś takiego widzieliśmy. Z ostatnich lat przypomina mi się w pewnym sensie sezon 2019/20 w wykonaniu Legii, gdzie straciła decydującego gola z Rangers tuż przed ew. dogrywką" - podsumował Jan Sikorski z portalu rankinguefa.pl.

"Boli. Hovorka kontuzja, Boril kontuzja, Ewerton po faulu ze Zlinem kontuzja. Provod dopiero co wrócił. Absolutnie nie cieszę się z problemów, ale fakt faktem, że wykreowały się warunki, w których Slavia była do pokonania. Trzeba się rozwijać i być wytrwałym, nie ma innej drogi" - zauważa Kamil Rogólski.

