"Dość tych idiotycznych bzdur". Prezes zaatakował kibica przed Superpucharem

O kibicach Eintrachtu Frankfurt zrobiło się głośno już w ubiegłym sezonie europejskich pucharów. Po półfinałowym meczu Ligi Europy zaatakowali fanów West Ham United. Z kolei na mecz finałowy wnieśli elementy pirotechniczne. Podczas inauguracji nowego sezonu Bundesligi wygwizdali natomiast hymn Niemiec.

Prezes Eintrachtu wdał się w pyskówkę z jednym z kibiców. "Czego tutaj szukasz?"

Przed spotkaniem o Superpuchar Europy jeden z kibiców Eintrachtu miał scysję z prezesem klubu, Peterem Fischerem. Mężczyzna był wściekły, a jego słowa skierowane do kibica cytuje "Bild". - Rozkażę cię stąd wyrzucić. Mam już dość tych idiotycznych bzdur. Po prostu nigdy więcej nie przychodź na stadion, czego tutaj szukasz? - przekazał niemiecki portal.

Co mogło spowodować taką agresję ze strony prezesa klubu? Fischer miał spotkać się z prezydentem UEFA, Aleksandrem Ceferinem. - Siedziałem przy stole z prezydentem UEFA, który powiedział bardzo wyraźnie: Współczuję ci, bo przeszedłeś wspaniałą drogę. Jeśli jednak znów wydarzy się coś podobnego, będzie to oznaczać mecz bez kibiców we Frankfurcie - powiedział Fischer na temat spotkania z Ceferinem.

To sprawia, że Fischer chce zrobić, co tylko możliwe, by pohamować zapędy kibiców Eintrachtu. Mecz Eintrachtu w Lidze Mistrzów bez udziału kibiców oznaczałoby gigantyczne straty finansowe dla klubu.

Real Madryt w środę wygrał starcie o Superpuchar Europy z Eintrachtem Frankfurt. Mistrzowie Hiszpanii wygrali 2:0 po bramkach Davida Alaby i Karima Benzemy, sięgając tym samym po piąty Superpuchar Europy w historii klubu.