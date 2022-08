Interwencja Militao w Superpucharze Europy hitem internetu. Co za popis [WIDEO]

Real Madryt przystępował do meczu o Superpuchar Europy jako triumfator Ligi Mistrzów. Pod koniec maja drużyna Carlo Ancelottiego pokonała w Paryżu 1:0 ekipę Liverpoolu. Eintracht Frankfurt z kolei zwyciężył w ostatniej edycji Ligi Europy, wygrywając w Sewilli z Rangersami po serii rzutów karnych.

Real Madryt zdobył Superpuchar Europy. Wyrównał osiągnięcie Barcelony

Nietypowa interwencja Militao

Pierwsza połowa meczu na stadionie w Helsinkach była dość wyrównana. Obie drużyny stworzyły sobie po kilka dogodnych okazji, jednak do szatni z prowadzeniem schodzili mistrzowie Hiszpanii. W 37. minucie Casemiro zgrał głową do niepilnowanego Davida Alaby, a ten bez problemu trafił do siatki.

W Internecie głośniej niż o samej bramce było o interwencji Edera Militao. W 24. minucie brazylijski obrońca skutecznie zablokował próbę dogrania Jespera Lindstroema, popisując się przy tym ekwilibrystycznym ruchem. Obrońca Realu stracił równowagę, ale upadając na murawę od razu odbił się od niej i pobiegł w stronę przeciwnika.

Militao kluczową postacią Realu

Eder Militao był jednym z najlepiej ocenionych piłkarzy Realu Madryt. Serwis WhoScored.com wystawił mu notę 7.3, najlepszą spośród piłkarzy defensywnych. Lepiej ocenieni zostali jedynie Casemiro (nota 8.6) i Karim Benzema (7.4), który w 65. minucie ustalił wynik spotkania na 2:0.

Dzięki wygranej nad Eintrachtem Frankfurt, Real Madryt dołączył do FC Barcelony i AC Milanu pod względem wygranych meczów o Superpuchar Europy. Wszystkie te kluby triumfowały pięciokrotnie. Aktualni mistrzowie Hiszpanii wcześniej wygrywali w 2002, 2014, 2016 i 2017 roku.

Dla drużyny ze stolicy Hiszpanii był to pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie. W niedzielę Real rozpocznie rywalizację w LaLiga od wyjazdowego spotkania z Almerią. Dla Eintrachtu była to z kolei druga porażka z rzędu. Kilka dni temu Bayern Monachium na inaugurację Bundesligi rozbił go aż 6:1.