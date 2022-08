Pekhart oddala się od Legii. Jeden cel. "Uzgodnił wszystko"

Sprawdzają się wcześniejsze doniesienia mediów. Gazisehir Gaziantep FK obserwował sytuację Tomasa Pekharta od kilku tygodni. W końcu zdecydował się na pierwszy krok i wszystko wskazuje na to, że właśnie tam będzie można obejrzeć Czecha w sezonie 2022/23. Przypomnijmy, że turecki klub nic nie zapłaci Legii Warszawa, ponieważ napastnik jest wolnym zawodnikiem. Jego kontrakt z Legią wygasł 30 czerwca bieżącego roku.

Pekhart trafi do ligi tureckiej? Dwuletni kontrakt

"Tomas Pekhart uzgodnił wszystko i Gazisehir Gaziantep FK sprowadza zawodnika do naszego miasta, by podpisał dwuletni kontrakt. Bilety na samolot dla Pekharta zostały już kupione. Zawodnik przyleci do naszego miasta dziś wieczorem" - czytaliśmy we wtorek w tureckich mediach. Na kolejne wieści w tej sprawie będzie trzeba jednak jeszcze poczekać. Kluczowe w kontekście podjęcia współpracy będą wyniki badań medycznych. W mediach społecznościowych klubu nie widać żadnego oficjalnego komunikatu.

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że Pekhart może zostać w ekstraklasie. Nawet gdyby nie doszedł do porozumienia z Legią Warszawa, dziennikarze pisali o zainteresowaniu Rakowa Częstochowa. W kontekście Turcji jego sytuację też śledził drugoligowy Rizespor. Pekhart grał w warszawskim klubie przez 2,5 roku. Przyszedł do niego z hiszpańskiego UD Las Palmas. W tym czasie rozegrał 90 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 39 goli i zanotował cztery asysty.

Gazisehir Gaziantep FK zakończył ubiegły sezon na 15. miejscu ligi tureckiej, czyli ledwie dwie lokaty nad strefą spadkową. W 38 meczach zebrał 46 punktów.

Od Legii oddala się również Aleksandar Prijović, o którego klub zabiega tego lata. Serb grał w Legii od lipca 2015 do stycznia 2017 roku. Rozegrał 72 mecze, w których strzelił 24 bramki i zanotował 13 asyst. Zna więc standardy ekstraklasy, a coraz częściej mówi się o możliwym powrocie zawodnika do Europy.