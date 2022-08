Nowe informacje ws. Zalewskiego. "Problem został rozwiązany"

Nicola Zalewski opuścił boisko w 60. minucie meczu towarzyskiego z Tottenhamem z powodu urazu. Początkowo wydawało się, że polski wahadłowy może wypaść na nawet sześć tygodni, ale ostatecznie uraz kostki okazał się nie być na tyle poważny. Zalewski został przywitany przez 65 tysięcy kibiców podczas prezentacji Romy, ale nie zagrał w sparingu z Szachtarem Donieck (5:0). Pojawiły się kolejne dobre wiadomości ws. sytuacji zdrowotnej Nicoli Zalewskiego.

Zalewski wraca do treningów z Romą. Będzie dostępny na pierwszą kolejkę nowego sezonu Serie A

Włoski dziennik "Il Romanista" informuje, że Nicola Zalewski w pełni wyleczył kontuzję kostki i wróci do treningów z pierwszym zespołem Romy. Polski pomocnik ma być gotowy na niedzielny mecz z Salernitaną, który rozpocznie nowy sezon Serie A dla drużyny ze stolicy Włoch. "Nigdy sztab nie uznał urazu Zalewskiego za tak poważnego, by wymagał dalszych poważniejszych badań. Problem został rozwiązany, a Roma może patrzeć w przyszłość" - czytamy.

Na ten moment we włoskich mediach nie ma pełnej zgodności, co do przewidywanych składów Romy na mecz z Salernitaną w pierwszej kolejce Serie A. Część z nich typuje Leonardo Spinazzolę w podstawowej jedenastce, natomiast nie brakuje też typów z polskim wahadłowym w pierwszym składzie. To właśnie Spinazzola zagrał w ostatnim sparingu przeciwko Szachtarowi Donieck na Stadio Olimpico, wygranym przez rzymian 5:0. Na ten moment wydaje się, że tercet ofensywny stworzą Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini oraz Tammy Abraham.

Nicola Zalewski cieszył się sporym zainteresowaniem w trakcie letniego okna transferowego. 20-latek znajdował się na liście życzeń Tottenhamu, PSG czy Borussii Dortmund, ale stanowcze weto dał trener Jose Mourinho. Mecz Salernitany z Romą odbędzie się w niedzielę 14 sierpnia o godzinie 20:45 i będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 2.