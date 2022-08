Diego Maradona oszpecony po śmierci. Nie tak to miało wyglądać

Diego Maradona, podobnie jak wielu innych piłkarzy światowego formatu, doczekał się uchwycenia swojego wizerunku w formie posągu czy pomnika. Często jednak się zdarza, że autorów ponosi zbyt duża fantazja lub też brakuje im odpowiednich umiejętności, aby właściwie odwzorować twarze najlepszych zawodników.

Wpadka autora popiersia Diego Maradony

Najnowszy przykład nieudanego projektu to popiersie Maradony, które zostało odsłonięte podczas międzynarodowego turnieju COTIF U-20, który odbył się w L'Alcudia, małym miasteczku nieopodal Walencji w Hiszpanii. Podczas wydarzenia oddano hołd zmarłemu w listopadzie 2020 roku Argentyńczykowi, a statuetkę z jego wizerunkiem odebrał prezes Argentyny Związku Piłki Nożnej Claudio Tapia.

Za projekt i wykonanie popiersia odpowiedzialny jest lokalny hiszpański artysta Rafael Ferri. Do prezentacji dzieła doszło na stadionie Els Arcs przed finałem turnieju COTIF, w którym reprezentacja Argentyny do lat 20 pokonała w finale 2:0 drużynę stworzoną z zawodników akademii Valencii i zdobyła trofeum.

Inne nieudane pomniki piłkarzy

Zdjęcia z ceremonii wręczenia popiersia trafiły do mediów społecznościowych i wywołały falę krytyki. Niektórzy porównywali przedstawiony na popiersiu wizerunek Maradony do innych osób, takich jak Sylvester Stallone czy Bruce Lee. Internauci dostrzegli w nim nawet sporo podobieństw do nieudanej odrestaurowanej wersji "Ecce homo".

Diego Maradona nie jest jedyną gwiazdą światowej piłki, którego pomnik czy popiersie totalnie go nie przypominały. Podobny los spotkał między innymi Cristiano Ronaldo, Sergio Aguero, Davida Silvę czy Mohameda Salaha.