- Muszę powiedzieć, że kocham piłkę nożną kobiet. Jakość turnieju jest niesamowita. Taktycznie i technicznie jest na niewiarygodnie wysokim poziomie. Intensywność meczów jest naprawdę dobra. Po prostu uwielbiam to oglądać. I widzę, co stało się z piłką nożną kobiet w ostatnich latach, że po prostu eksplodowała w rozwoju - to słowa Juergena Kloppa, niemieckiego szkoleniowca, który od 2015 roku jest trenerem Liverpoolu. - Choć kocham Anglię, moje serce wciąż jest po niemieckiej stronie - dodał.

Anglia - Niemcy, to będzie właśnie taki finał. W niedzielę o 18 na Wembley, które zapełni się do ostatniego miejsca. Biletów na to spotkanie już nie ma - wyprzedały się jeszcze przed rozpoczęciem turnieju. Teraz ceny na czarnym rynku dochodzą do 1,7 tys. funtów, choć można je było wcześniej kupić nawet za 15 funtów. Ale chętnych nadal nie brakuje, a naganiacze doskonale wykorzystują fakt, że angielscy kibice desperacko chcą zobaczyć "Lwice" - taki przydomek nosi kobieca reprezentacja Anglii - które zagrają w swoim pierwszym dużym finale od 2009 roku. Znowu z Niemkami, a więc z ośmiokrotnymi mistrzyniami Europy, które po tytuł sięgnęły także 13 lat temu, kiedy w finale pokonały Angielki aż 6:2.

Futbol znowu wrócił do domu

Ale to już jest historia, o której teraz tylko warto wspomnieć, bo właśnie rodzi się nowa potęga. Przede wszystkim kobiecego futbolu, bo Euro 2022 to są mistrzostwa, jakich do tej pory nie było. Zainteresowanie widać nie tylko na wypełnionych stadionach, ale też na mieście. Obrazki przypominają te z zeszłorocznych finałów opóźnionego o rok męskiego Euro 2020, które zresztą opóźniło też imprezę kobiet, bo ta pierwotnie miała odbyć się poprzedniego lata. Właśnie w Anglii, w kolebce futbolu, która teraz rozkochała się na dobre w kobiecej piłce i znowu głośno śpiewa, że "Football's Coming Home".

Futbol po roku przerwy wrócił do domu. I to z przytupem, co cieszy nie tylko kibiców, ale też sprzedawców. "The Guardian", który powołuje się na badania firmy analitycznej GlobalData, informuje, że w ten weekend fani piłki nożnej wydadzą ponad 138 milionów funtów na piwo, przekąski i inne artykuły spożywcze. Przewiduje również, że finałowe spotkanie, które z pewnością znowu pobije rekord oglądalności - ale o tym za moment - przyciągnie 4,6 mln kibiców do pubów, barów i restauracji. A ci, którzy zostaną w domu, wydadzą kolejne 92,1 mln funtów na przekąski, napoje, ale też nowe telewizory, sprzęt sportowy czy inne pamiątki.

Rekord za rekordem i niemieckie problemy

Turniej od początku przyciągał uwagę, ale prawdziwa eksplozja nastąpiła w tym tygodniu. Wtorkowy półfinał Anglia - Szwecja (4:0) w BBC One śledziło 11,3 mln widzów. To więcej - jak podaje "Daily Mail" - niż tegoroczna transmisja Eurowizji (8,9 mln), trzygodzinny koncert Paula McCartneya w Glastonbury (3,9 mln), a w średniej oglądalności nawet minimalnie więcej niż hucznie obchodzony Platynowy Jubileuszu królowej Elżbiety II (11,2 mln).

Zresztą rekordy padają nie tylko a Anglii, ale też w Niemczech, gdzie środowy mecz z Francją (2:1) przyciągnął 12,2 mln widzów. To niespełna 50 proc. oglądających w tym czasie telewizję. I o 2,5 mln widzów więcej niż podczas ćwierćfinałowego spotkania z Austrią (2:0), które też pod względem oglądalności było rekordowe.

To sukces może nawet jeszcze większy niż w Anglii, bo piłka nożna kobiet w Niemczech, która jeszcze dekadę temu była niedościgniona, w ostatnich latach zaczęła tracić na znaczeniu. Niemiecki Związek Piłki Nożnej (DFB) nie wykorzystał okazji po 2013 i 2016 roku, kiedy ich reprezentacja wygrała kolejne Euro i sięgnęła po złoty medal olimpijski w Rio. Teraz chwali się jednak strategią i zapewnia, że wie, jak powstrzymać negatywny trend. Przede wszystkim odpływ piłkarek, których - jak podaje "Der Spiegel" - od 2010 roku ubyło w Niemczech o połowę.

Plany są rozległe i długofalowe, bo dotyczą nie tylko obszaru szkolenia, zachęcenia kobiet i dziewczynek do uprawiania piłki nożnej, ale także marketingu, infrastruktury czy sprzedaży praw telewizyjnych. Datą graniczną, którą wyznaczył sobie DFB, ma być 2027 rok, kiedy Niemcy wspólnie z Belgią i Holandią chcą zorganizować kobiece mistrzostwa świata. Tegoroczny sukces na Euro może być doskonałym startem, by ruszyć z kopyta. I za naszą zachodnią granicą dobrze o tym wiedzą.

Zdeterminowane, skromne, odnoszące sukcesy

"Zdeterminowane, skromne, odnoszące sukcesy" - tak niemiecki "Die Zeit" opisał drużynę Martiny Voss-Tecklenburg po zwycięstwie nad Francją. Te słowa są bardzo trafne. "The Guardian" zauważa, że w pracy Niemców jest pokora i umiejętność zrównoważenia sprytu i dyscypliny. A najlepszym dowodem jest 20-letnia defensywna pomocniczka Lena Oberdorf, która może nie przyciąga aż takiej uwagi jak inne ofensywne zawodniczki - choćby najskuteczniejsza w drużynie Alexandra Popp (sześć goli) - ale w środku pola jest nie do przejścia. Często fauluje, robi wślizgi, łapie kartki, ale przy tym wygrywa aż 79 proc. pojedynków. Słowem: wykonuje całą brudną robotę. I to w dużej mierze dzięki niej Niemki grają teraz w finale.

W Anglii mają szacunek do niedzielnego rywala - może nawet trochę obawiają się Niemek - ale z drugiej strony wszyscy są świadomi, że to ich drużyna jest na fali wznoszącej. Że w ciągu ostatnich pięciu lat w kobiecym futbolu nie ma innej reprezentacji, która zrobiłaby większy postęp. I którą dodatkowo teraz jeszcze pobudza Sara Wiegman. Holenderska selekcjonerka, która pięć lat temu doprowadziła Holandię do złota na Euro, a trzy lata temu na mundialu zdobyła z nią srebro.

Weigman reprezentację Anglii trenuje od września 2021 roku. - Ten zespół już wcześniej był silny psychicznie, ale teraz jest jeszcze silniejsi. My naprawdę wszyscy wierzymy i wiemy, że możemy to zrobić. Każdy z nas jest świadomy, że wygranie dużego turnieju miałoby znaczenie - mówi. - Myślę o tym meczu 50 razy dziennie. Przed nami decydujący moment. Ale jesteśmy na to gotowe. Chcemy wyjść już na to boisko i gonić za naszymi marzeniami - dodaje 35-letnia pomocniczka Jill Scott, czyli najbardziej doświadczona piłkarka w ekipie Wiegman, która bierze udział w swoim 10. dużym turnieju z Anglią od czasu swojego debiutu w 2006 roku.

"Anglio, to jest nasz czas"

Anglia - patrząc na zainteresowanie i rekordy popularności - tak naprawdę już wygrała to Euro. Ale presja jest duża, bo wszyscy chcą, by postawiła jeszcze jeden krok. Zwycięstwo w turnieju byłoby historyczne. Do tej pory Angielki dwukrotnie grały w finale i oba te finały przegrały - w 2009 roku właśnie z Niemkami i w pierwszej edycji mistrzostw Europy w 1984 roku ze Szwedkami (rozgrywano wtedy dwumecz - 0:1, 1:0, karne 3-4).

Teraz ma być inaczej. Zwycięstwo to ma być fundament do jeszcze większych zmian. Ma być dopiero początkiem futbolowej gorączki, o czym w "The Guardian" pisze Karen Carney, obecnie dziennikarka sportowa, ale wcześniej 144-krotna reprezentantka Anglii, która z boiska pamięta przegrany finał z Niemkami w 2009 roku.

"Od tamtego meczu w Helsinkach piłka nożna kobiet w naszym kraju zmieniła się nie do poznania. Zawodniczki już nie muszą umawiać się na treningi w parku czy w prywatnym czasie odwiedzać siłownie. Są profesjonalistkami. Wtedy tylko garstka nas, która wyjechała do USA - w tym także ja - była piłkarkami na pełen etat. Teraz ten krajobraz się zmienił i to nasza liga stała się jedną z najlepszych na świecie. Nigdy nie mieliśmy lepszego momentu. A teraz możemy zrobić coś historycznego. I to na ojczystej ziemi, przed tysiącami kibiców na stadionie i milionami przed telewizorami. W niedzielę na Wembley futbol kobiet może zmienić zasady tej gry na zawsze. To jest nasz czas" - pisze Carney.