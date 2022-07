Poważna dyskusja w Anglii o przydomku kadry piłkarek. Zbyt seksistowski?

Angielki awansowały do finału mistrzostw Europy dzięki wygranej 4:0 nad Szwecją i będą walczyć o końcowy triumf w turnieju z Niemkami. Zawodniczki prowadzone przez Sarinę Wiegman będą miały szansę wygrać europejski czempionat po raz pierwszy w historii. Do tej pory Angielki zostawały srebrnymi medalistkami w 1984 i 2009 roku oraz sięgały po brązowe medale w 1995 i 2017 roku. W kraju trwają dyskusje nie tylko poziomie gry reprezentacji Anglii.

Dyskusja w Anglii o przydomku reprezentacji kobiet. Z jednej strony odpowiednia nazwa, z drugiej zbyt seksistowska

Emma Barnett, dziennikarka BBC postanowiła w trakcie jednej z audycji podyskutować o przydomku kobiecej reprezentacji Anglii, jakim są "Lwice". Anita Asante, była reprezentantka Anglii była wyraźnie zaskoczona takim pytaniem od dziennikarki. - A dlaczego one nie są "Lwami"? Musimy nazywać je "Lwicami"? Teraz nadajemy wszystkiemu i wszystkim żeńskie końcówki? Ale ta nazwa jest świetnym narzędziem, a dla fanów może być sposobem na nawiązanie więzi z tą grupą zawodniczek - powiedziała.

Barnett w dalszej części audycji odczytywała opinie słuchaczy. Nie brakowało opinii, że określenie "Lwice" dla kobiecej reprezentacji Anglii jest zbyt seksistowskie. Pojawiła się też opinia 76-letniej aktorki Maureen Lipman, znanej z programu Coronation Street, która zwróciła uwagę na to, że "Lwami" określa się męską drużynę rugby, a "Lwice" są nacechowane pozytywnie. Pojawiły się opinie, że lwice są znane z tego, że są bardziej pracowite od samców. "Lwice to odpowiednia nazwa. Jak te zwierzęta żyją na wolności, to samice są odpowiedzialne za większość polowań. A samce wtedy głównie leniuchują" - cytuje "Daily Mail".

Finał mistrzostw Europy kobiet pomiędzy Anglią a Szwecją odbędzie się w niedzielę 31 lipca o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna do obejrzenia w TVP Sport czy na stronie internetowej uefa.tv.