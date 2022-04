Hamann o Bayernie: To nie jest drużyna. Doszło do rozłamu

Bayern Monachium już w najbliższą sobotę może zostać mistrzem Niemiec, wygrywając w Der Klassikerze z Borussią Dortmund. To będzie zatem jedyne trofeum drużyny prowadzonej przez Juliana Nagelsmanna w tym sezonie. Bayern musiał pogodzić się z klęską w ćwierćfinale Ligi Mistrzów i po porażce z Villarrealem. - Teraz trzeba być szczerym: nie ma zawodników, którzy mogą odmienić mecz - mówił Dietmar Hamann po porażce w Lidze Mistrzów. Były pomocnik Liverpoolu postanowił wbić szpilkę w mistrzów Niemiec przed Der Klassikerem.

Dietmar Hamann mówi o rozłamie w szatni Bayernu Monachium. "Nie są zespołem"

Dietmar Hamann rozmawiał z dziennikiem "Sport Bild" przed sobotnim Der Klassikerem. Były piłkarz Bayernu uważa, że obecnie mistrzowie Niemiec nie są drużyną. - Śmiem wątpić, że BVB będzie miało aż tak ciężko. W klubie panuje obecnie spory niepokój. Nie wiem, czy Bayern jest wystarczająco stabilny. Dlatego mam nadzieję, że BVB w końcu się im postawi w Monachium. Jeśli BVB coś ugra, to będzie to miało ogromne znaczenie dla ich psychologii. Bayern nie jest w tej chwili drużyną z wielu powodów - powiedział.

Jakie powody ma na myśli Dietmar Hamann? - Jeśli Bayern nie wygra i nie zostanie mistrzem, dalej będzie się mówić o ich problemach. Do tego dochodzi sprawa Lewandowskiego. Sądzę, że w szatni doszło do rozłamu. To bezpośrednio jest związane z transferem Niklasa Suele do BVB. Wielu członków zespołu ma wrażenie, że zawodnicy, na których można polegać, mogą po prostu odejść, a ci sprowadzani za duże pieniądze są chronieni. Z tego powodu spadło zaufanie zawodników do kierownictwa i dlatego Bayern ma kilka obozów w szatni - dodał Niemiec.

Sobotni Der Klassiker może być ostatnim tak wielkim meczem dla Erlinga Haalanda w barwach BVB. Co o jego przyszłości sądzi Hamann? - Wszyscy mają już dość tego cyrku. W BVB piłkarze będą strzelać gole też bez Haalanda. Jego brak pomoże Borussii w perspektywie krótko lub średnioterminowej, bo przyciągał wiele uwagi. No i Haalandowi będzie lepiej gdzie indziej. Wierzę, że BVB skorzysta na pieniądzach, które za niego dostanie - skwitował były zawodnik Bayernu.

