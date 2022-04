Niecodzienna akcja w Anglii. Dwie czerwone kartki w jednej chwili [WIDEO]

Widzieliśmy już w przeszłości boiskowe zamieszki, w wyniku których sędziowie decydowali się wyrzucić dwóch zawodników. Jednak mało kto był świadkiem sytuacji, w której arbiter wyrzucił z boiska piłkarzy, którzy zderzyli się ze sobą walcząc o piłkę. W większości przypadków faul popełniała tylko jedna strona i to ona bywała ukarana.

Sędzia ukarał dwóch zawodników w jednej akcji

Do dość niecodziennego zdarzenia doszło w 78. minucie meczu Gillingham FC z Fleetwood Town (0:0). Blisko środka boiska o piłkę walczyli Charlie Kelman z Gillingham i Paddy Lane z Fleetwood. Obaj zachowali się nieodpowiedzialnie i wjechali w siebie nawzajem tzw. sankami. Obaj ucierpieli w wyniku tego starcia, choć brytyjskie media podkreślają, że to Lane'a trzeba było ściągać z boiska na noszach.

Właśnie w tej sytuacji główny arbiter, James Linington uznał, że zachowanie obu zawodników zasługuje na czerwoną kartkę i natychmiast odesłał ich do szatni. Całą sytuację obejrzycie poniżej:

- To dla mnie pierwsza taka sytuacja. Nigdy wcześniej nie byłem świadkiem czegoś takiego. Ostre słowa między zawodnikami zdarzają się w każdym meczu, ale to bardzo nietypowe, że prowadzą do tego, co stało się dzisiaj. Na boisku treningowym zawsze dochodzi do kłótni, gdy zawodnicy stają naprzeciw siebie, ale na tym się nie kończy. To jest dla mnie coś zupełnie nowego - powiedział po meczu Graeme Souness, były reprezentant Szkocji.

Nie wiadomo, jak długa będzie trwała przerwa obu zawodników. Portal Sport Bible przypomina za to ostatnią sytuację, w której arbiter ukarał na raz dwóch zawodników. Według tego źródła miało to miejsce w 2005 roku w meczu Newcastle United z Aston Villą. Wtedy doszło do szarpaniny między Kieronem Dyerem oraz Leem Bowyerem.