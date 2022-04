Duże zmiany w futbolu? Collina bierze się za odzyskiwanie straconego czasu

Czym jest IFAB? Międzynarodowa Rada Piłkarska to organizacja zajmująca się tworzeniem oraz nowelizacją przepisów piłki nożnej w myśl tradycji, a także międzynarodowych wartości. W skład IFAB wchodzą cztery brytyjskie związki piłki nożnej oraz FIFA zrzeszająca 207 krajowych związków. Na oficjalnej stronie organizacji czytamy, że faktyczne zmiany mogą być wprowadzane wyłącznie podczas dorocznych walnych zgromadzeń (AGM), w których bierze udział Zgromadzenie Ogólne złożone z najważniejszych przedstawicieli IFAB i które odbywają się zazwyczaj w lutym lub marcu każdego roku.

Pierluigi Collina znajduje się w strukturach IFAB i jak sam podkreśla, organizacja prowadzi rozmowy na temat efektywnego czasu gry. - Jeśli spojrzymy na dzisiejsze statystyki, zobaczymy, że są drużyny, które grają tylko 52 minuty, inne 43 minuty, a jeszcze inne 58 minut. Jeśli zsumować wszystkie te czasy w lidze, różnica staje się duża - powiedział były sędzia w rozmowie z Calciatori Brutti.

Collina podkreślił też, że kibice kupujący bilety na mecz lub dostęp do transmisji, powinni mieć prawo do obejrzenia widowiska w stu procentach, a nie tylko pięćdziesięciu. - Gdy widzę tylko 45 z 90 minut, połowa ceny mojego biletu idzie na czas nierozegrany. Większość zmarnowanego czasu to rzuty karne albo stałe fragmenty gry - mówi Włoch.

FIFA chciała zmian. IFAB rozważa ich wprowadzenie. Pierwsze podpowiedzi jeszcze przed MŚ 2022

Kilkanaście dni temu włoskie media poinformowały o planach FIFA, które zakładają wydłużenie czasu gry do stu minut. Pomysł ten miałby zostać wdrożony jeszcze przed mistrzostwami świata w Katarze. Wszystko po to, aby zwiększyć efektywny czas gry. Pomysł miał wyjść od samego Gianniego Infantino, prezydenta FIFA.

Collina nie potwierdził tych informacji, ale wspomniał, że sędziowie będą zdecydowanie bardziej czujni podczas meczów MŚ 2022. - My jako sędziowie i FIFA damy przed najbliższymi mistrzostwami świata wskazówkę, aby uważać na odzyskiwanie straconego czasu. Mowa o czasie poświęconym nie na symulację zawodników, ale na gole. Jeśli w jednej połowie padają trzy bramki, a ich celebracja trwa średnio półtorej minuty, to jest w sumie pięć minut radości z trafienia, czego nikt nie pamięta. Ale to jednocześnie pięć minut mniej gry - mówi.

- Te rzeczy mają znaczenie dla gry, ale osiem do dziewięciu minut na wrzutki, osiem do dziewięciu minut na wznowienie gry przez bramkarza... Właśnie po to, by zniwelować mało widowiskowy charakter pewnych rzeczy, kilka lat temu w jednym z meczów uniemożliwiono bramkarzowi złapanie piłki podanej dobrowolnie przez kolegę z drużyny. Jak bardzo spektakularny jest widok bramkarza z piłką w ręku? Początkowa reakcja brzmi: "Piłka nożna już nigdy nie będzie taka sama". Dziś jednak widać, że jest to o wiele przyjemniejsze. Dlatego zastanawiamy się nad tym - zakończył.