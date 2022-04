Brzęczek nie porzuci Wisły Kraków. Zostanie w klubie mimo spadku

W miniony weekend Wisła Kraków pewnie pokonała na własnym stadionie Górnika Zabrze 4:1 w spotkaniu 28. kolejki ekstraklasy. Jednak to nadal nie pozwala drużynie prowadzonej przez Jerzego Brzęczka opuścić strefę spadkową. W tej chwili krakowianie zajmują 16. miejsce w tabeli z trzema punktami straty do bezpiecznej pozycji.

W Wiśle nikt nie wyobraża sobie spadku z ekstraklasy, szczególnie że plany na ten sezon były zdecydowanie ambitniejsze. Przed jego rozpoczęciem w klubie doszło to gruntownej przebudowy, w wyniku której zatrudniono nowego trenera Adriana Gulę i dyrektora sportowego Tomasza Pasiecznego. Wyniki były jednak niezadowalające, więc obu panów nie ma już w Krakowie.

Jerzy Brzęczek podjął decyzję ws. swojej przyszłości. "Jest gotowy zostać"

Nowym szkoleniowcem został Jerzy Brzęczek, ale póki co nie udało mu się znacznie poprawić wyników drużyny. Pomimo tego były selekcjoner reprezentacji Polski pozostanie na stanowisku, nawet jeżeli Wisła nie uniknie spadku. - Trener Brzęczek zadeklarował, że nawet jeśli spadniemy do pierwszej ligi, to jest gotowy zostać. Ja ze swojej strony chciałbym dodać, że również chciałbym, żeby trener został nawet jeśli - nie daj Boże - spadniemy - poinformował prezes klubu Dawid Błaszczykowski na środowym briefingu prasowym.

Prezes Wisły Kraków zapewnił także, że klub jest przygotowany na każdy scenariusz, nawet ten najczarniejszy. W klubie na pewno zostaną wszyscy współwłaściciele, ale także większość sponsorów. - Należy im się za to wielki szacunek. W trakcie dotychczasowej współpracy wypracowaliśmy sobie biznesowe zaufanie i ci ludzie nadal chcą z nami być - przyznał Błaszczykowski.

Nie ma także obaw o budżet Wisły, który z pewnością znacznie się zmniejszy po ewentualnym spadku. - Niedawno czytałem artykuł prasowy na temat budżetów klubów w pierwszej lidze. Nie wiem, jak bardzo te dane są prawdziwe, ale dowiedziałem się, że budżet Widzewa wynosi 15 milionów złotych, a Miedź Legnica ma około 11 milionów. Nasz budżet na pewno się zmniejszy po ewentualnym spadku, ale na pewno nie będzie niższy niż te kwoty, o których mowa w przypadku Miedzi - przekonywał prezes Wisły.

Drużyna prowadzona przez Jerzego Brzęczka rozegra kolejne spotkanie już w poniedziałek 18 kwietnia. Tego dnia Wisła Kraków zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w ramach 29. kolejki ekstraklasy.