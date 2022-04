Jakub Stolarczyk zachwycił. "Przez 31 lat nie widziałem takiego popisu" [WIDEO]

Jakub Stolarczyk przez kilka lat związany był z Leicester City, ale ani razu nie udało mu się zadebiutować w pierwszej drużynie tego klubu. Pod koniec stycznia tego roku oficjalnie ogłoszono, że bramkarz został wypożyczony do drużyny Dunfermline Athletic, która gra w drugiej lidze szkockiej.

"Najlepszy popis bramkarza, jaki widziałem"

- Od jakiegoś czasu czuliśmy, że pozycja bramkarza to miejsce, które wymaga wzmocnień. Kiedy Jakub znalazł się w kręgu naszych zainteresowań, bacznie śledziliśmy jego sytuację. Wydawało nam się wręcz niemożliwe, że taki zawodnik może do nas trafić, ale ostatecznie dopięliśmy swego, a Leicester City nam zaufało. Ze strony samego piłkarza również była wola, żeby tutaj przyjść. To wspaniała wiadomość dla nas - powiedział przy oficjalnym ogłoszeniu wypożyczenia trener John Hughes.

Teraz Stolarczyk pokazuje, że warto było mu zaufać. W ostatnim meczu Dunfermline z Kilmarnock bronił jak natchniony. Jego interwencje wzbudziły podziw fanów zespołu. - W ciągu moich 31 lat bycia fanem Dunfermline, wypożyczony zawodnik z Leicester City dał najlepszy popis bramkarza, jaki widziałem - czytamy na profilu "Pars Review".

Polak rzucał się z obronie raz prawo, raz w lewo. Świetnie bronił też na ziemi. Działał szybko i bardzo sprawnie. I chociaż jego ekipa uległa w starciu z rywalem grającym na własnym terenie 0:2, to kibice zgodnie potwierdzają, że gdyby nie interwencje 21-latka, mogłoby być nawet 0:7.

Klasę golkipera reprezentacji Polski do lat 21 zauważyli też rywale. Na stronie klubu Kilmarnock czytamy: "Lafferty strzelił pierwszego gola w 26. minucie, a Shaw dorzucił drugiego gola na 14 minut przed końcem, a pomiędzy tym to bramkarz Dunfermline Jakub Stolarczyk pomógł utrzymać wynik godny szacunku dla gości".

Jakub Stolarczyk w Dunfermline ma grać do końca maja tego roku. Jego aktualna drużyna plasuje się na razie na przedostatnim - 9. miejscu w tabeli drugiej ligi w Szkocji.