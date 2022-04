Inaugracja ligi, a Paulo Sousa i jego Flamengo już z wpadką. Cierpliwość się kończy

Paulo Sousa został trenerem piłkarzy Flamengo Rio de Janeiro niewiele ponad trzy miesiące temu, a już niedługo może stracić swoje stanowisko. Drużyna pod wodzą byłego selekcjonera reprezentacji Polski znowu rozczarowała. Tym razem na inaugurację rozgrywek brazylijskiej Serie A.

Kolejna wpadka Flamengo Paulo Sousy. Rozczarowująca gra i tylko wymęczony remis na inaugurację ligi

Flamengo pod wodzą Sousy przegrało już w finale Superpucharu Brazylii, a także uległo wielkiemu rywalowi, czyli Fluminense w Campeonato Carioca - mistrzostwach stanu Rio de Janeiro. W sobotę drużyna zanotowała bardzo słaby występ w starciu z Atletico Goianiense. Mecz zakończył się wynikiem 1:1, ale Flamengo uratowało remis dopiero w końcówce. W 85. minucie gola wyrównującego zdobył Bruno Henrique.

"Drużyna Paulo Sousy nadal jest niczym. Zespołem, który zależy od indywidualnych zagrań swoich najlepszych graczy" - ocenia "UOL Esporte". Brazylijskie media po meczu kolejny raz donoszą, że cierpliwość kibiców względem Paulo Sousy się kończy.

Portugalczyk wprawdzie ma pełne poparcie zarządu, o czym jeszcze w piątek mówił wiceprezes Flamengo Marcos Braz. Jednak może to być jedynie dobra mina do złej gry. Brazylijscy dziennikarze przekonują, że niedługo może dojść do zmiany na ławce trenerskiej Flamengo. Sousę miałby zastąpić Jorge Jesus, który już w przeszłości prowadził drużynę.

Atmosfera w klubie staje się coraz bardziej napięta. Kilka dni temu na teren klubowego ośrodka treningowego próbowali dostać się wściekli kibice. Chcieli przeprowadzić rozmowę z piłkarzami. Zatrzymywali kolejne samochody, którymi zawodnicy zmierzali na trening. Interweniować na miejscu musiała policja.

