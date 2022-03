Ukraiński pomocnik o krok od Rakowa Częstochowa. Ale w grze jest też Legia

Na początku marca TVP Sport poinformował, że w trakcie zimowego okienka transferowego Legia Warszawa będzie zainteresowana pozyskaniem dwóch piłkarzy Zorii Ługańsk: Władysława Kabajewa oraz Władysława Koczerhina.

Koczerhin nie w Legii Warszawa, a w Rakowie Częstochowa

Ostatecznie obaj piłkarze nie trafili do Legii. Warszawianie kontaktowali się z Koczerhinem, ale sytuację skomplikowała inwazja Rosji na Ukrainę. Tymczasem FIFA zdecydowała się na zawieszenie kontraktów zagranicznych piłkarzy z ligi ukraińskiej i rosyjskiej do 30 czerwca. Obcokrajowcy mogą zmienić klub do 7 kwietnia.

- Pierwszego dnia wojny Koczerhin i jego rodzina wyjechali do Mołdawii. Legia, obecny mistrz Polski, próbuje sprowadzić Ukraińca. Oferuje mu korzystniejsze warunki finansowe, ale ze sportowego punktu widzenia najlepszy wydaje się Raków Częstochowa, który obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli ekstraklasy - pisze serwis Football24.ua.

Z kolei Ukrinform dodajne, że Koczerhin już się porozumiał z prezesami Rakowa Częstochowa i wkrótce podpisze umowę.

- Z naszych informacji wynika, że dziś Koczerhin ma podpisać kontrakt z Rakowem Częstochowa. Ostatnio piłkarz wraz z rodziną wyjechał do Mołdawii, gdzie trenował indywidualnie i decydował o swoim przyszłym klubie - czytamy na stronie Tatotake na Facebooku.

Koczerhin we wrześniu zeszłego roku zadebiutował w reprezentacji Ukrainy. Łącznie w dwóch ostatnich sezonach rozegrał w barwach Zorii 47 spotkań, w których strzelił czternaście goli i zaliczył siedem asyst.

W tym sezonie Koczerhin rozegrał 14 meczów, strzelił pięć goli i miał trzy asysty. W listopadzie został przeniesiony do rezerw, ponieważ odmówił przedłużenia umowy. Ukrainie przez fachowy portal Transfermarkt wyceniany jest na dwa miliony euro.