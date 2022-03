Tajemnica Michała Helika wyszła na jaw. Chodzi o słynny mecz z Kolumbią

Reprezentacja Polski przygotowuje się do marcowych spotkań. Naszych piłkarzy czeka w czwartek towarzyska potyczka ze Szkocją w Glasgow. Pięć dni później na Stadionie Śląskim w Chorzowie Biało-Czerwoni zmierzą się w barażowym meczu o awans do mistrzostw świata 2022 ze Szwecją lub Czechami. Naszego rywala wyłoni bezpośrednie starcie tych drużyn 24 marca.

Zabawna sytuacja podczas zgrupowania reprezentacji Polski. Sekret Michała Helika wyszedł na jaw

Podopieczni Czesława Michniewicza trenują w Chorzowie. Już tradycyjnie spotkanie naszych kadrowiczów udokumentowane jest w formie vlogu przez kanał Łączy nas Piłka. W sieci pojawiło się dzisiaj nagranie z pierwszego dnia zgrupowania. Przy okazji kibice poznali nieznany dotąd fakt z życia Michała Helika.

Sekret obrońcy FC Barnsley ujawnił Jakub Moder. Okazuje się, że Helik, jeszcze nim zaczął karierę piłkarską już miał związek z polską kadrą. Był on jednym z chłopców, którzy 30 maja 2006 roku wyprowadzili na murawę Stadionu Śląskiego reprezentantów Kolumbii podczas towarzyskiej potyczki z Biało-Czerwonymi. Spotkanie to zapisało się w historii polskiego futbolu z uwagi na pamiętny błąd Tomasza Kuszczaka. Nasz bramkarz dał się przelobować golkiperowi Kolumbii z ponad 80 metrów.

- Mecz z Kolumbią po prostu. Nie dorabiajmy do tego. Tak to było no. Tak to było, Kolumbijczyków akurat wyprowadzałem - powiedział Helik, który urodził się w Chorzowie, więc zgrupowanie kadry jest dla niego także wizytą w domu. Nagranie można zobaczyć poniżej.

Polska zmierzyła się z Kolumbią w ramach przygotowań do mundialu, który odbywał się w 2006 roku w Niemczech. Kadra Pawła Janasa przegrała ostatecznie towarzyski pojedynek 1:2. Gola dla naszej drużyny zdobył wówczas Ireneusz Jeleń.

