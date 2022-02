Legia Warszawa w tarapatach. Tak wygląda tabela ekstraklasy

To był koszmarny wieczór dla kibiców Legii Warszawa. Drużyna Aleksandara Vukovicia znów zawiodła na całej linii i przegrała na własnym stadionie z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie - Wartą Poznań 0:1. Niedzielnemu spotkaniu towarzyszyło bardzo dużo emocji, które było czuć zarówno na boisku jak i na trybunach.

Te udzielały się szczególnie zawodnikom Legii, którzy ewidentnie nie radzą sobie z ciśnieniem towarzyszącym walce o utrzymanie. Udowodnił to Artur Boruc swoim zachowaniem w drugiej połowie spotkania. Doświadczony bramkarz odepchnął w polu karnym Dawida Szymonowicza, za co otrzymał czerwoną kartkę i musiał opuścić boisko. Sędzia podyktował karnego, ale nie wykorzystał go Adam Zrelak.

Tak gra Legia Warszawa. Wystawia się na pośmiewisko

Walka utrzymanie się rozkręca. Dramat Legii

Napastnik Warty fatalnie spudłował, ale Legia i tak nie potrafiła wykorzystać tej szansy. Piłkarze z Warszawy nie potrafili doprowadzić do wyrównania i spadli na przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy. Za nimi znajduje się już tylko Bruk-Bet, który traci do drużyny Vukovicia tylko trzy punkty. Poznaniacy natomiast opuścili strefę spadkową i obecnie plasują się na 14. miejscu.

Wartę w strefie spadkowej zastąpiło Zagłębie Lubin, które na początku rundy wiosennej spisuje się fatalnie. Do ostatnich trzech miejsc w tabeli zbliża się także Wisła Kraków, która jest w równie fatalnej formie co lubinianie. Walka o utrzymanie robi się więc coraz ciekawsza i wszystko wskazuje na to, że Legia Warszawa będzie w nią uwikłana już do końca rozgrywek. Mistrzowie Polski mogą jednak liczyć na słabość rywali.

W czołówce tabeli natomiast nic się nie zmieniło. Liderem w dalszym ciągu jest Lech Poznań, który ma dwa punkty przewagi nad Pogonią Szczecin i cztery nad Rakowem Częstochowa.

Walka o utrzymanie w ekstraklasie: