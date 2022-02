Pogoń wyszarpała zwycięstwo. Petarda nowej gwiazdy [WIDEO]

Po wygranych Lecha Poznań i Rakowa Częstochowa, w niedzielę Pogoń Szczecin nie mogła sobie pozwolić na potknięcie. Mimo to zespół Kosty Runjaicia musiał sporo się namęczyć, aby zdobyć trzy punkty w spotkaniu domowym z Zagłębiem Lubin.

Pogoń wymęczyła wygraną nad Zagłębiem. Co za gol! Nowa gwiazda ekstraklasy?

W pierwszej połowie Pogoń miała dużą przewagę i już w szóstej minucie otworzyła wynik spotkania. Po fatalnej stracie Karola Podlińskiego, Mariusz Malec dograł piłkę w pole karne do Luki Zahovicia, a ten płaskim strzałem w długi róg bramki pokonał Dominika Hładuna.

Niedługo później wydawało się, że będzie 2:0 dla Pogoni. Wydawało się kibicom, komentatorom i nawet realizatorom transmisji z tego spotkania, który uznali, że grający z konieczności na prawej obronie Zagłębia Bartłomiej Kłudka wpakował piłkę do własnej siatki. Wszyscy jednak ulegli złudzeniu optycznemu, bo w rzeczywistości piłka minimalnie minęła bramkę Miedziowych.

Mimo dużej przewagi gospodarzy, do przerwy prowadzili oni tylko 1:0, a po zmianie stron nieoczekiwanie Zagłębie doprowadziło do wyrównania. Po centrze Erika Daniela piłkę do siatki głową skierował niezawodny Patryk Szysz.

Pogoń musiała się solidnie napracować, by ten mecz jeszcze wygrać i dopięła swego w 80. minucie. Wprowadzony osiem minut wcześniej, sprowadzony zimą za milion euro z Żiliny Ormianin Wahan Biczachczjan fantastycznym uderzeniem zza pola karnego trafił w okienko bramki Dominika Hładuna. Ormianin spędził dotąd na boiskach ekstraklasy zaledwie 48 minut, a w tym czasie zdobył dwie bramki dla Pogoni i pokazał, że może być nową gwiazdą ligi.

Pogoń Szczecin pokonała Zagłębie Lubin 2:1 i ma 43 pkt - o dwa mniej od prowadzącego Lecha Poznań i o dwa więcej od trzeciego Rakowa. Zagłębie z 20 punktami jest na czternastym miejscu i ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową.