Ujawniono szczegóły śmierci syna Michaela Ballacka. Do tragedii doszło o 2:10

Michael Ballack zakończył karierę w lipcu 2012 roku, a jego ostatnim klubem w karierze był Bayer Leverkusen. 44-latek jest uznawany za jednego z najlepszych zawodników w historii niemieckiego futbolu. Pomocnik występował także w takich klubach, jak FC Kaiserslautern, Bayern Monachium oraz Chelsea.

Media: Znane są szczegóły wypadku z udziałem syna Michaela Ballacka. Chciał odwieźć kobietę do domu

Wypadek z udziałem Emilio Ballacka na quadzie miał miejsce w czwartkowy wieczór w pobliżu Troii, portugalskiej miejscowości położonej na południe od Lizbony. Rodzina Ballacków posiada tam willę, do której przyjeżdżają na wakacje. Jeden z policjantów cytowanych przez media przyznał, że wypadek miał miejsce w rodzinnej posiadłości Ballacków i quad nie znajdował się na drodze publicznej.

Brytyjska gazeta "Daily Mail" oraz niemiecki "Bild" wspólnie dotarły do szczegółów wypadku z udziałem 18-latka. Do wypadku doszło o 2:10 w nocy, a Emilio chciał wtedy odwieźć quadem młodą kobietę do domu. "Emilio poprosił ją, aby zaczekała, aż zaparkuje pojazd. Wtedy stracił kontrolę nad pojazdem" – powiedziała jedna z osób pracująca przy posiadłości Niemców. Dodatkowo przy próbie startu pojazd odskoczył do tyłu, a Emilio został przejechany przez quad, który ważył od 200 do 300 kilogramów.

Jedna z sąsiadek po zauważeniu tragicznego zdarzenia od razu wbiegła do domu Ballacków i powiadomiła ich o zdarzeniu. Babcia Emilio, Karin, od razu zadzwoniła na pogotowie, ale pomoc przyszła za późno. "Znam chłopaków z rodziny Ballacków, często jeździli po quadach na plaży. Wiele osób tutaj to robi" – powiedział jeden z ratowników "Bildowi".