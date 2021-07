Media: Mariusz Stępiński znalazł nowy klub! Egzotyczny kierunek

Mariusz Stępiński trafił na Półwysep Apeniński w sierpniu 2017 roku na zasadzie wypożyczenia z FC Nantes do Chievo Verona. Mussi Volanti wykupili go po sezonie za 2,5 miliona euro. Od stycznia 2020 roku czterokrotny reprezentant Polski broni barw Hellasu Verona, a poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w Lecce.

Mariusz Stępiński zagra na Cyprze. Klub może wykupić napastnika po sezonie

Jak informuje portal meczyki.pl, Mariusz Stępiński zostanie wypożyczony z Hellasu Verona do Arisu Limassol na sezon 2021/2022. Beniaminek ligi cypryjskiej wygrał rywalizację o byłego piłkarza o klubami z drugiej ligi włoskiej, ale też Szwajcarii oraz Węgier. Aris Limassol będzie mógł wykupić Stępińskiego po zakończeniu sezonu, natomiast kwota nie została podana.

Nowym właścicielem Arisu został rosyjski multimilioner, który chce stworzyć z niego nową potęgę na Cyprze. Klub z Limassolu obecnie trenuje w Kielcach i do tej pory zagrał mecze towarzyskie z Jagiellonią Białystok, Wisłą Płock oraz Skrą Częstochowa. Rosjanin spotkał się w Polsce z Mariuszem Stępińskim i osobiście namawiał piłkarza do transferu. Meczyki.pl dodają, że w tym momencie kluby wymieniają się dokumentami, a zawodnik w przeciągu najbliższych dni dołączy do nowego zespołu.

Mariusz Stępiński zagrał w 33 meczach poprzedniego sezonu we wszystkich rozgrywkach w barwach US Lecce. 26-latek zdobył w nich 10 bramek i zanotował trzy asysty. Jego kontrakt z Hellasem Verona jest ważny do końca czerwca 2024 roku. Obecnie piłkarzami Arisu są Daniel Sikorski (ex Wisła Kraków czy Polonia Warszawa) oraz Mihai Radut (ex Lech Poznań).