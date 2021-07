Wiemy, kto skomentuje pierwszy mecz Bundesligi w Viaplay. "Nowy, wielki duet"

W czwartek 22 lipca poznaliśmy pierwsze nazwiska nowych członków redakcji Viaplay. Do redakcji prowadzonej przez Pawła Wilkowicza dołączył Tomasz Urban, Michał Zachodny, Piotr Domagała oraz Rafał Wolski. Nordycka grupa NENT w swojej ofercie w sezonie 2021/2022 będzie miała rozgrywki Ligi Europy, Ligi Konferencji, ale też 1. i 2. Bundesligi.

Poznaliśmy duet komentatorów na pierwszy mecz sezonu Bundesligi. "Nowy, wielki duet"

Nowy sezon niemieckiej Bundesligi rozpocznie się 13 sierpnia o godzinie 20:30 meczem Borussii Moenchengladbach z Bayernem Monachium. Rafał Wolski zdradził na Twitterze, że skomentuje to spotkanie wraz z Tomaszem Urbanem. "To stosunkowo łatwy etap moich przygotowań do sezonu 21/22. Obiekt: Bayern. Efekty? Już 13 sierpnia. Wstępne zaproszenie od Tomka i ode mnie już teraz. Do usłyszenia" – napisał komentator.

Kibice nie ukrywali zadowolenia z takiej obsady komentatorów na mecz Borussia – Bayern. "Pan i Tomasz Urban razem na majku, o Jezus Maria" – to jeden z komentarzy. "Jak zacząć sezon, to na galowo" – dodaje inny kibic. "Rośnie nowy, wielki duet" – czytamy pod tweetem Rafała Wolskiego. Na ten moment nie wiadomo, kto skomentuje pozostałe spotkania w pierwszej kolejce Bundesligi. Pełny skład redakcji Viaplay prawdopodobnie poznamy w najbliższych dniach.

Serwis Viaplay będzie dostępny w Polsce od 3 sierpnia za miesięczną opłatę w wysokości 34 złotych, ale w związku z premierą ma pojawić się promocja cenowa. NENT kilka dni temu ogłosił wieloletnią umowę dystrybucyjną z polskim operatorem sieci kablowej, Vectrą.