Szalone ćwierćfinały Euro U-21! Grad goli, no i ta perełka! [WIDEO]

Mecz Portugalii z Włochami zaczął się od mocnego uderzenia. W szóstej minucie po rzucie rożnym kapitalnym strzałem z przewrotki popisał się napastnik Monzy, Dani Mota. W 31. minucie ten piłkarz, znowu po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, podwyższył prowadzenie Portugalczyków. Tym razem z pięciu metrów oddał potężny strzał pod poprzeczkę.

Wspaniała pogoń Włochów, ale czerwona kartka zadecydowała

Włosi nie składali broni i walczyli o wyrównanie. Bramka znowu padła po rzucie rożnym, na sam koniec pierwszej połowy. Piłkę do bramki z bliska wepchnął Tommaso Pobega. Włosi po przerwie poszli za ciosem, ale w 53. minucie genialną interwencją popisał się bramkarz Portugalii, Diogo Costa. Golkiper Porto odbił mocny strzał głową z siedmiu metrów. Zaledwie pięć minut później ta sytuacja zemściła się na Włochach, kiedy sprytnym strzałem na dwubramkowe prowadzenie Portugalię wyprowadził Goncalo Ramos.

Włosi walczyli do końca, a nadziei mieli sporo, bo zaledwie dwie minuty go golu na 3:1 znowu złapali kontakt. Ładną akcję strzałem z pięciu metrów zakończył Gianluca Scamacca po podaniu Davide Frattesiego. Włosi walczyli o wyrównującą bramkę, ale minuty uciekały i wydawało się, że Portugalczycy jednak dowiozą wygraną. Ale w 89. minucie Riccardo Sottil wygrał pojedynek na lewym skrzydle i dograł na krótki słupek. Tam obrońcę wyprzedził Patrick Cutrone i zdołał zmieścić piłkę w bramce między bramkarzem a słupkiem.

Włosi wywalczyli dogrywkę, ale ta rozpoczęła się dla nich fatalnie. W 91. minucie drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Matteo Lovato. W 109. minucie Portugalczycy ponownie wyszli na prowadzenie. Bramkę zdobył Jota, który wykończył piękną akcję umieszczając piłkę w bramce obok bramkarza. Włosi walczyli dalej, swoją szansę miał Cutrone. W 112. minucie znalazł się w bardzo podobnej sytuacji, kiedy strzelił swojego pierwszego gola, ale tym razem jego strzał minął bramkę. Włosi walczyli do końca, ale tym razem nie dali rady. W samej końcówce dogrywki Portugalczycy dobili rywali. Piątego gola zdobył Francisco Conceicao.

Rzuty karne w drugim półfinale

W drugim meczu na emocje musieliśmy czekać do drugiej połowy. W pierwszych 45 minutach najciekawszą akcję przeprowadzili Niemcy. W 20. minucie sam na sam z bramkarzem wyszedł Lucas Nmecha, ale strzelił obok bramki. W drugiej połowie emocje zaczęły się w 70. minucie wraz z bramką dla Danii. Wahid Faghir dostał piłkę na 16. metrze, zwiódł dwóch obrońców i potężnym strzałem umieścił piłkę w bramce. Znowu wyglądało na to, że zespół dowiezie wygraną do końca, ale tak się nie stało. W 88. minucie po rzucie rożnym piłka trafiła do Nmechy, który przewracając się zdołał jeszcze sięgnąć piłkę. Ta jakimś cudem przeszła nad bramkarzem i wpadła do siatki, dając Niemcom dogrywkę. W doliczonym czasie gry jeszcze jedną sytuację mieli Duńczycy, ale strzał z pola karnego Carlo Holsego obronił Dahmen.

Ta sytuacja zemściła się w dogrywce. W setnej minucie bramkę dla Niemców zdobył Jonathan Burkardt. Po dośrodkowaniu z lewej strony świetnie przyjął sobie piłkę i uderzył na bramkę, mimo że przed nim było dwóch obrońców. Warto było spróbować, bo dzięki rykoszetowi piłka znalazła drogę do bramki. Niemcy nie cieszyli się z prowadzenia zbyt długo, bo w 108. minucie rzut karny dla Danii wykorzystał Victor Nelsson. Do końca meczu wynik nie uległ zmianie, więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne. Te lepiej wykonywali Niemcy (6:5) i to oni grają dalej.

W półfinale Portugalia zagra z Hiszpanią, a Niemcy z Holandią.

