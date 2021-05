Niebywałe pudła i gole w ostatnich sekundach. Znamy dwóch półfinalistów Euro U-21

Francuzi zaczęli lepiej swoje spotkanie, choć już w 13. minucie z boiska musiał zejść piłkarz PSG, Colina Dagby. Został zastąpiony przez Pierrego Kalulu z Milanu. To jednak nie wpłynęło znacząco na postawę Francuzów, którzy w 23. minucie objęli prowadzenie. Gola Francuzom dał nowy piłkarz Bayernu Monachium, Dayot Upamecano, który wykorzystał dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego. Holendrzy nie mogli znaleźć recepty na dobrze spisujących się rywali. W pierwszej połowie Holandia oddała tylko jeden celny strzał na bramkę.

Karta odwróciła się w drugiej połowie meczu. Holendrzy wyrównali już w 51. minucie. Abdou Harroui oddał strzał na bramkę, ale wyszło z tego podanie do Myrona Boadu, który odwrócił się i posłał piłkę do bramki. Holender stał sam, niepilnowany na 10. metrze od bramki.

Potem Francuzi mieli kolejne okazje do zdobycia bramki. Najlepszą miał Jonathan Ikone, który wyszedł sam na sam z bramkarzem Holandii. Strzelił obok niego, ale piłkę zablokował jeden z asekurujących golkipera obrońców. Piłka wróciła jeszcze do Ikone i wydawało się, że Francuz dokończy dzieła, ale z kilku metrów trafił w słupek! W 90. minucie dobre dośrodkowanie na dziewiąty metr przed bramkę Holandii dostał Houssem Aouar, ale piłka po jego strzale głową poszybowała nad bramką.

To wszystko bezlitośnie się zemściło. W 93. minucie fantastyczne prostopadłe podanie otrzymał Justin Kluivert. Wypatrzył on w polu karnym niepilnowanego Boadu i zagrał do niego wzdłuż linii szesnastego metra. Boadu sprytnym strzałem wykończył akcję i zapewnił swojej drużynie awans do półfinału.

Hiszpanie w półfinale po dogrywce

W drugim ćwierćfinale Hiszpanie zmierzyli się z Chorwacją. W pierwszej połowie nie padły żadne gole. Na pierwsze trafienie trzeba było poczekać do 66. minuty. Na lewej stronie boiska piłkę dostał Bryan Gil i zagrał do środka, gdzie niepilnowany na szóstym metrze był Javi Puado. Ten tylko dostawił nogę i zdobył bramkę. W 85. minucie Hiszpanie mogli zamknąć mecz. Na piątym metrze piłkę dostał Yeremi Pino i mając przed sobą praktycznie pustą bramkę strzelił wysoko ponad poprzeczką.

To zemściło się w doliczonym czasie drugiej połowy. Stipe Biuk został sfaulowany w polu karnym przez Hugo Guillamona. Sędzia pokazał na "wapno", a rzut karny na bramkę zamienił Luka Ivanusec. Remis po 90 minutach oznaczał więc dogrywkę. W niej bohaterem okazał się Javi Puado. Hiszpan dostał długą piłkę za linię obrony Chorwatów. Poradził sobie z dwoma obrońcami, bramkarzem i wpakował piłkę do siatki, ustalając wynik meczu.

Holandia w półfinale Euro U-21 zmierzy się ze zwycięzcą pary Dania – Niemcy, a Hiszpanie zagrają z Włochami lub Portugalią. Pozostałe ćwierćfinały odbędą się w poniedziałek o 21.