Klub Polaka w barażach o Premier League. Kolejny dobry występ kadrowicza Paulo Sousy

Na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii do rozegrania w fazie zasadniczej pozostały dwie kolejki. Bezpośredni awans do Premier League wywalczyły już ekipy Norwich i Watfordu. Do rozstrzygnięcia pozostała natomiast kwestia spadku. Na ten moment na trzech miejscach oznaczających degradację do niższej ligi znajdują się Rotherham, Sheffield Wednesday i Wycombe.

Michał Helik powalczy o awans do Premier League

Po sobotnich spotkaniach znany jest już skład fazy play-off, w której będzie się toczyć walka o trzecie miejsce i bezpośredni awans do Premier League. Poza Barnsley, o ten cel powalczą ekipy Bournemouth, Swansea i Brentfordu.

Dzięki zwycięstwu Barnsley oficjalnie potwierdziło swój udział w decydujących spotkaniach fazy play-off. Swój udział miał w tym reprezentant Polski, Michał Helik, który w starciu z Rotherham rozegrał pełne 90 minut i zaliczył asystę przy trafieniu Carltona Morrisa z 2. minuty.

Michał Helik filarem Barnsley w tym sezonie

Michał Helik w sezonie 2020/21 jest podstawowym zawodnikiem Barnsley, w którego barwach rozegrał łącznie 44 spotkania. Strzelił w nich pięć goli i zanotował dwie asysty. Dzięki swojej świetnej grze na zapleczu Premier League były zawodnik Cracovii otrzymał powołanie od Paulo Sousy do reprezentacji Polski. 25-latek rozpoczął od pierwszych minut spotkania przeciwko Węgrom i Anglii.

Jeśli chodzi o kluby, w których występują pozostali Polacy, najlepszy wynik osiągnęło Norwich Przemysława Płachety - "Kanarki" są już pewne awansu do Premier League. Zespół Derby County Kamila Jóźwiaka i Krystiana Bielika do ostatniej kolejki będzie musiał walczyć o utrzymanie, natomiast Millwall Bartosza Białkowskiego najprawdopodobniej zakończy sezon w środku stawki.