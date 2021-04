Brytyjskie media spekulują o sprzedaży Manchesteru United. Podają astronomiczną cenę

Kibice wielu angielskich klubów otwarcie wyrażali swoje niezadowolenie z powodu włączenia się ich drużyn w projekt Superligi. W ostatni czwartek grupa fanów Manchesteru United zebrała się pod ośrodkiem treningowym Carrington, blokując oba wejścia. Ich posunięcie było odpowiedzią na chaos, jaki wytworzył się po opublikowaniu informacji o utworzeniu nowego formatu rozgrywek.

Rozmowa Ole Gunnara Solskjaera z kibicami

Manchester United znalazł się w gronie 12 klubów-założycieli Superligi, jednak po zaledwie 48 godzinach plany całkowicie się posypały. Większość klubów oficjalnie potwierdziła już swoją rezygnację z pomysłu, w tym wszystkie sześć klubów z Premier League.

Na jednej z konferencji prasowych Ole Gunnar Solskjaer opisał 10-minutową rozmowę, jaką odbył z grupą kibiców. "Zawsze będę słuchać fanów i pomyślałem, że odejście od tej idei jest jedną słuszną rzeczą. Należy ich słuchać i z nimi rozmawiać. Odbyłem z nimi miłą, spokojną dyskusję. Najważniejsze, abyśmy wzajemnie się szanowali i wymieniali się poglądami. Powiedziałem kilka rzeczy o tym, co moim zdaniem zespół zrobi w przyszłości" - powiedział.

Avram Glazer odcina się od rozmów nt. sprzedaży klubu

Jednym z najbardziej zagorzałych przeciwników dołączenia Manchesteru United do nowych rozgrywek był Gary Neville. Były zawodnik Czerwonych Diabłów, a obecnie ekspert w stacji Sky Sports wezwał rodzinę Glazerów do sprzedaży klubu. Jego przesłanie do właścicieli było na tyle dotkliwe, że niedługo później Joel Glazer wydał otwarty list z przeprosinami.

Jak informuje Daily Mirror, jeden z dziennikarzy zapytał brata Joela, Avrama Glazera o potencjalną sprzedaż klubu. 60-latek nie udzielił zbyt obszernej odpowiedzi. "Bez komentarza" - krótko skwitował pytanie współwłaściciel Manchesteru United.

Dziennikarze angielskich i irlandzkich mediów uważają jednak, że Glazerowie byliby skłonni sprzedać klub za ok. 4 miliardy funtów. 16 lat temu Glazerowi kupili MU za 790 mln funtów, finansując niemal całość transakcji z pożyczek, którymi potem obciążyli zespół.