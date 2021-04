Jeden z udziałowców Juventusu żąda sprzedania Ronaldo. Z transferem jest jednak problem

Paolo Bargiggia z włoskiej stacji "Mediaset" przekazał zaskakujące informacje dotyczące Cristiano Ronaldo. John Elkann, dyrektor firmy "EXOR", będącej właścicielem większości udziałów w klubie, a jednocześnie kuzyn prezesa Juventusu, Andrei Agnellego, nalega na sprzedaż Portugalczyka. Po odpadnięciu mistrzów Włoch z Ligi Mistrzów, w klubie zaczęto kwestionować potrzebę obecności Ronaldo w zespole.

Cristiano Ronaldo odejdzie z Juventusu?

Sprzedaż Cristiano Ronaldo wcale nie musi być jednak taka prosta, jak się wydaje. Okazuje się, że nie ma chętnych na zatrudnienie Ronaldo. Już po dwumeczu z Porto agent piłkarza, Jorge Mendes, wybadał rynek, szukając nowego klubu dla gwiazdy, ale w dobie kryzysu spowodowanego koronawirusem kluby nie chcą płacić Portugalczykowi ogromnej pensji wynoszącej około 30 milionów euro za sezon.

Bardziej możliwym scenariuszem wydaje się więc być ten, w którym Ronaldo pozostaje w Juventusie do końca kontraktu, który wygasa w czerwcu 2022 roku. Pojawiły się plotki, że sprowadzeniem Portugalczyka do swojego klubu zainteresowany jest Manchester United, w którym Ronaldo występował w latach 2003-2009, skąd trafił do Realu Madryt.

W obecnym sezonie Ronaldo wystąpił łącznie w 38 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach, w którym strzelił 32 gole.