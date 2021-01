Zaskakująca inwestycja Roberta Lewandowskiego. Nowe otwarcie dla polskich rolników

Robert Lewandowski jest znany z wielu inwestycji. Tym razem jednak decyzja o wejściu w branżę rolną mogła nieco zaskoczyć. Piłkarz został współwłaścicielem firmy Bio-Lider, o czym poinformowano na specjalnej konferencji prasowej. Bio-Lider to projekt „Lewego” i Jarosława Peczki, właściciela Bio-Genu, firmy produkującej biopreparaty używane przez rolników. - Założyliśmy spółkę razem z najlepszym piłkarzem Robertem Lewandowskim, a o dystrybucję poprosiliśmy fantastyczną firmę PROCAM. Chcieliśmy połączyć wspólne siły i udało nam się: powstał Bio-Lider, czyli synergia trzech firm, które mają się wspierać i iść do przodu, by w przyszłości stać się pionierami dumnymi, że robią taki biznes w Polsce - powiedział Jarosław Peczka na konferencji prasowej, która jest cytowana przez farmer.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski i Mueller uratowali Bayern Monachium [ELEVEN SPORTS]

Firma ma wprowadzać na rynek biopreparaty oparte o mikroorganizmy (bakterie i grzyby). Mają one stymulować wzrost roślin czy wpływać na ich odporność. Preparaty mają także wpływać na równowagę mikrobiologiczną gleby. - Przyspieszają procesy humifikacji gleby, poprawiają dobrostan zwierząt, a także utylizują nieczystości - dodaje Patryk Szwonder, współwłaściciel Bio-Lidera.

Skandal goni skandal przed AO. "To zdjęcie doprowadziło zawodników do szaleństwa"

Zaskakująca branża dla Lewandowskiego

Mało kto spodziewał się prawdopodobnie Roberta Lewandowskiego w takiej branży, ale jak się okazuje, kapitan reprezentacji Polski potrafi zaskakiwać. - Zainwestowałem w firmę, która jest odpowiedzią na potrzeby rynku i dzisiejszego świata. W sporcie i biznesie stawiam na rozwój, dlatego cieszę się, że i tym razem mam wsparcie doświadczonych ekspertów. (...) Wierzę w ten projekt i jego sukces - powiedział Robert Lewandowski.

I dodał: Staram się dywersyfikować swój portfel inwestycyjny i wspierać głównie te branże, które mają realny wpływ na nasze życie codzienne. Dlatego też zainteresował mnie temat biotechnologii oraz biopreparatów. Tkwi w nich ogromny potencjał, bo kwestia ochrony środowiska jest ważna dla nas wszystkich. Dlatego myślę, że biotechnologia to przyszłość, a w przyszłość warto inwestować - podkreśla Lewandowski.

Głosy z PZPN po zwolnieniu Brzęczka: Nam i piłkarzom szczęki opadły. Czas na obcokrajowca

Inne inwestycje Lewandowskiego

To nie pierwsza poważna inwestycja reprezentanta Polski. Od wielu lat Polak inwestuje, chociażby w nieruchomości. W 2015 roku piłkarz został wspólnikiem w firmie deweloperskiej LS Investments, a jedne z pierwszych mieszkań powstały na warszawskiej Ochocie. Piłkarz zainwestował również w trzy apartamenty kupione w prestiżowym warszawskim wieżowcu przy Złotej 44. W zeszłym roku media informowały również o tym, że Lewandowski miał być współudziałowcem restauracji na jeziorze Niegocin w Giżycku, której wartość to 71 mln zł, w tym 41 mln unijnego dofinansowania. W grudniu polskie media informowały jednak o wycofaniu się Lewandowskiego z tej decyzji. W zamian za to Lewandowski inwestuje, chociażby w nową warszawską restaurację, która ma zostać otworzona w modernizowanych browarach warszawskich.

Pobierz aplikację Sport.pl LIVE na Androida i na iOS-a

Sport.pl Live .