FIFA podała listę nominowanych na piłkarza roku! Kibice mogą pomóc Lewandowskiemu, ale jest warunek

Nie będzie w tym roku Złotej Piłki, ale drugi w hierarchii plebiscyt FIFA The Best się odbędzie. W wersji ograniczonej przez pandemię, czyli bez gali w mediolańskiej La Scali, ale tak samo ważny: od 25 listopada do 9 grudnia FIFA zbiera głosy. Wielką szansę na zwycięstwo ma Robert Lewandowski.

FIFA przyzna nagrodę dla najlepszego piłkarza świata. Robert Lewandowski przed wielką szansą

W środę 25 listopada rozpoczęło się głosowanie, które potrwa do 9 grudnia. Tym razem wyjątkowo jest brany pod uwagę dłuższy okres niż zwykle: nagrody są za osiągnięcia od 20 lipca 2019 do 7 października 2020. Każdy głosujący podaje trójkę najlepszych w 2020.

Co ważne - zwycięzcę wybiorą nie tylko dziennikarze, kapitanowie i selekcjonerzy wszystkich reprezentacji zrzeszonych w FIFA. Wybiorą go też kibice, których głosy będą stanowić 25 proc. końcowych wyników. W przypadku polskiej kadry kapitan jest nie tylko głosującym, ale też jednym z głównych faworytów. W październiku podczas gali UEFA Lewandowski odebrał nagrodę piłkarza roku tej organizacji.

Poza Lewandowski do nagrody nominowani są Thiago Alcantara, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Sadio Mane, Kylian Mbappe Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Mohamed Salah i Virgil van Dijk. Spośród nich kibice mogą już teraz wybrać najlepszą trójkę.

Kilka wielkich nazwisk bez nominacji

Wśród nominowanych zabrakło kilku zawodników mających za sobą wspaniałe sezony. Z samego Bayernu Monachum, który zdobył mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Niemiec, a także wygrał Ligę Mistrzów, można wyróżnić m.in. Manuela Neuera, Thomasa Muellera czy Serge'a Gnabry'ego. Wśród nominowanych nie znalazł się też Ciro Immobile z Lazio, który w ostatnich miesiącach jest jednym z najlepszych strzelców na świecie.

Nagrody The Best FIFA Football są wręczane od sezonu 2015-2016. Ten plebiscyt jest następcą FIFA World Player of the Year, organizowanego do czasu aż w 2010 plebiscyty „France Football” i Piłkarz Roku FIFA zostały na kilka lat połączone i była wręczana nagroda "Złota Piłka" FIFA. Jednak we wrześniu 2016 roku FIFA poinformowała o powrocie do własnego plebiscytu, a Złota Piłka była przyznawana już tylko przez France Football.