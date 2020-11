A jednak! Jest plebiscyt FIFA na najlepszego piłkarza 2020. Już zbierają głosy. Wielka szansa dla Lewandowskiego!

Jak wynika z informacji Sport.pl, Międzynarodowa Federacja Piłkarska rozesłała już do krajowych federacji prośby, by do 25 listopada kapitanowie i selekcjonerzy wszystkich reprezentacji zrzeszonych w FIFA wysłali swoje głosy na piłkarza roku 2020. Tym razem wyjątkowo jest brany pod uwagę dłuższy okres niż zwykle: nagrody są za osiągnięcia od 20 lipca 2019 do 7 października 2020. Każdy głosujący podaje trójkę najlepszych w 2020.. W tym plebiscycie dotychczas zliczało się też głosy dziennikarzy z każdego kraju członkowskiego oraz kibiców, każda kategoria głosów ważyła po 25 procent w końcowych wynikach. W przypadku polskiej kadry kapitan jest nie tylko głosującym, ale też jednym z głównych faworytów. W październiku podczas gali UEFA Lewandowski odebrał nagrodę piłkarza roku tej organizacji.

Z naszych wcześniejszych informacji wynikało, że gala wręczenia nagród FIFA The Best dla najlepszego piłkarza, najlepszej piłkarki i najlepszego trenera 2020 roku ma się odbyć w grudniu w Szwajcarii, bez publiczności. Ubiegłoroczny plebiscyt miał swoją galę we wrześniu w mediolańskiej La Scali, nagrodę piłkarza roku dostał wówczas Lionel Messi (wyprzedził Virgila van Dijka i Cristiano Ronaldo). Ale od dawna już było jasne, że takie wręczanie nagród będzie niemożliwe w czasach pandemii. W maju FIFA ogłosiła, że odwołuje galę w La Scali (Mediolan i cała Lombardia były wówczas jednymi z najmocniej dotkniętych przez pandemię miejsc na świecie.) i pierwotny termin, czyli 21 września. Nie podano nowej daty. Teraz wszystko wskazuje na grudzień, choć zdarzały się też gale The Best w styczniu.

W lipcu tygodnik "France Football" ogłosił, że w tym roku pierwszy raz zrezygnuje z wręczenia Złotej Piłki, z obawy że rozstrzygnięcia będą niesprawiedliwe w sytuacji gdy niektóre ligi nie dokończyły sezonu. FIFA nie miała tych obaw. - Rozmawiałem z Giannim Infantino przez telefon i rozważają zorganizowanie plebiscytu - mówił Karl Heinz Rummenigge, prezes Bayernu, który uważał, że Robert Lewandowski po takim sezonie nie może zostać bez jednej z najważniejszych indywidualnych nagród.

Nagrody The Best FIFA Football są wręczane od sezonu 2015-2016. Ten plebiscyt jest następcą FIFA World Player of the Year, organizowanego do czasu aż w 2010 plebiscyty „France Football” i Piłkarz Roku FIFA zostały na kilka lat połączone i była wręczana nagroda "Złota Piłka" FIFA. Jednak we wrześniu 2016 roku FIFA poinformowała o powrocie do własnego plebiscytu, a Złota Piłka była przyznawana już tylko przez France Football.

