Szalona pogoń za Robertem Lewandowskim! Przewaga Polaka topnieje

Jeden dzień w Bundeslidze, a prawie wszystko się odmieniło. Borussia Dortmund wygrała, Bayern Monachium przegrał i prawie został już dogoniony przez odwiecznego rywala. Podobnie w tabeli strzelców: Robert Lewandowski bez gola, Erling Haaland z popisem strzeleckim i Norweg znacznie zbliżył się do Polaka.

Haaland do Lewandowskiego w Bundeslidze zbliżył się na jednego gola. To natomiast oznacza, że w klasyfikacji Złotego Buta dla najlepszych strzelców Europy ma do Polaka już tylko dwa punkty straty (w ligach TOP5 każdy gole ma wartość dwóch punktów). Dokładnie taką samą stratę do Lewandowskiego ma trzeci najlepszy strzelec lig TOP5, Zlatan Ibrahimović. Szwed w tym sezonie Serie A strzelił 10 goli. Przed minioną kolejką bramek miał na koncie osiem, ale dwie zdobył w meczu wygranym przez jego AC Milan z Napoli (3:1).

Co ciekawe, na razie tylko Lewandowski z wymienionej trójki jest tak naprawdę na podium rankingu. Pierwsze miejsce zajmuje w nim bowiem Maksim Skavysh z białoruskiego BATE Borysów, który w tym sezonie strzelił już 19 goli przy współczynniku 1,5 w lidze białoruskiej. Lidze białoruskiej, która jednak niebawem skończy sezon, co wyeliminuje Skavysha z walki o końcowe zwycięstwo. Tak samo jak drugiego obecnie Jasura Jakszibojewa z Szachtiora Soligorsk (także liga białoruska), który do tej pory strzelił 16 goli.

Klasyfikacja Złotego Buta:*

Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - 11 bramek, 22 pkt. Zlatan Ibrahimović (AC Milan) - 10 bramek, 20 pkt. Erling Haaland (Borussia Dortmund) - 10 bramek, 20 pkt. Dominic Calvert-Lewin (Everton) - 10 bramek, 20 pkt. Kylian Mbappe (PSG) - 9 bramek, 18 pkt.

Kolejny mecz Robert Lewandowski rozegra w Lidze Mistrzów. Okazją na powiększenie dorobku strzeleckiego Polaka będzie mecz z RB Salzburg.