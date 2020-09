Dramatyczny wypadek. Oba samochody stanęły w ogniu. Nie żyje 20-letni Denis Jonik

"Z przykrością informujemy, że dziś odszedł nasz wychowanek Denis Jonik. Na zawsze pozostaniesz w naszych sercach. Rodzinie i Najbliższym przekazujemy wyrazy współczucia" - czytamy na Facebooku LKS Przyszłość Ciochowice. Klub pierwszej grupy śląskiej ligi okręgowej poinformował o tragicznej śmierci 20-letniego piłkarza.

Nie żyje Denis Jonik, piłkarz ze śląskiej okręgówki. 20-latek zginął w wypadku samochodwym

Jonik zginął w wypadku samochodowym, do którego doszło we wtorek 1 września ok. godz. 11:00 na Drodze Wojewódzkiej nr 901, pomiędzy miejscowościami Sieroty i Błażejowice. Na łuku wspomnianej drgoi Seat prowadzony przez 20-latka zderzył się czołowo z busem. "Niestety nie udało się uratować życia 20-letniego kierowcy mniejszego pojazdu. W wyniku zdarzenia zapaliły się oba pojazdy. Uwięzionych w pojazdach ratowali dwaj policjanci Wydziału Konwojowego KWP w Katowicach, którzy przejeżdżali tamtędy chwilę po wypadku. 20-letni kierowca seata w wyniku doznanych obrażeń zmarł na miejscu" - poinformował facebookowy profil Gmina Wielowieś i okolice.

