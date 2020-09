Barcelona dopina transfer gwiazdy Liverpoolu. Pierwsze wzmocnienie

Ronald Koeman powoli rozpoczyna kadrową rewolucję w FC Barcelonie. Z klubu latem najprawdopodobniej odejdą Luis Suarez (decyzja Koemana) i Leo Messi (decyzja piłkarza). Ich śladem podążyć może jeszcze kilku graczy. W miejsce tych, którzy odejdą, Blaugrana sprowadzi zawodników którzy będą budować nową Barcelonę. Nazwisko pierwszego już poznaliśmy.

REKLAMA

Zobacz wideo Setien zwolniony, co z Messim? "Może byłoby lepiej, gdyby ten związek się zakończył"

FC Barcelona dopina transfer piłkarza Liverpoolu. Pierwsze wzmocnienie zespołu Koemana

Zdaniem katalońskiego dziennika "Sport", nowym zawodnikiem Barcelony niebawem zostanie Georignio Wijnaldum. Pomocnik Liverpoolu zdecydował się na przenosiny do Hiszpanii głównie za sprawą nowego trenera Katalończyków, z którym zna się doskonale z reprezentacji Holandii. Władze "The Reds" nie zamierzają mu w transferze przeszkadzać, ponieważ jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2021 roku. Obecne okno jest więc ostatnim, podczas którego mistrzowie Anglii na holenderskim piłkarzu mogą zarobić.

Wijnaldum trafił do Liverpoolu w lipcu 2016 roku. W jego barwach rozegrał 187 spotkań, w których strzelił 19 goli i zaliczył 16 asyst. Barcelona zapłaci za niego ok. 20 mln euro.

Przeczytaj także: