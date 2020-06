Rozpad trzeciej siły ligi! Odejdą niemal wszyscy zawodnicy

Spiwakowski twierdzi, że klub popełnił błąd przy kontraktowaniu zawodników na obecny sezon i wpisując im zbyt małe kwoty odstępnego w umowach. Obecnie u wielu graczy sięgają maksymalnie kwoty 500 tysięcy euro, a obecna forma klubu, która daje im trzecie miejsce w ligowych rozgrywkach, sprawiła, że zawodnicy są warci znacznie więcej. W taki sposób z Zorii mogą odejść dwaj podstawowi obrońcy - 23-letni Bohdan Mychajliczenko i 22-letni Jewhen Czeberko. Odejdzie jeszcze co najmniej trzech, choć mówi się o pięciu zawodnikach.

Zawodników, którzy pozostaną w zespole na ten moment, ma być tylko dziewięciu. Tylko pięciu z nich już podpisało przedłużenia swoich kontraktów. Głównym problemem ukraińskiego klubu ma być brak porozumienia pomiędzy trenerem Viktorem Skripnikiem i agentem większości piłkarzy Vadimem Szablijim. Nie pozwalał on zawodnikom przechodzić do Zorii na zasadzie definitywnego transferu, a jedynie wypożyczenia. Wściekły szkoleniowiec nie chce dawać im zatem gry, bo formalnie nie należą do klubu i Zoria nie może czerpać z nich później zysków.

Prezes klubu Eugene Geller spotka się ze Skripnikiem oraz Szablijim, żeby znaleźć rozwiązanie tej sytuacji. W innym przypadku skład trzeciej drużyny obecnego sezonu ukraińskich rozgrywek zupełnie się rozpadnie.

