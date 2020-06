Klub Łukasza Piszczka z awansem! Show byłej gwiazdy Ekstraklasy

Sobota to był szczęśliwy dzień dla Łukasza Piszczka. Nie dość, że jego Borussia Dortmund zapewniła sobie wicemistrzostwo Niemiec, to jeszcze LKS Goczałkowice-Zdrój awansował do III ligi.

