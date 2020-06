21-letnia modelka Dolce & Gabbana została właścicielką klubu

"Córka Anamarii Prodan, modelki Playboya i agentki piłkarskiej, została najmłodszą członkinią zarządu piłkarskiego zespołu z Rumunii" - możemy przeczytać w angielskim dzienniku.

REKLAMA

Zobacz wideo Werder Brema - Bayern Monachium 0:1 - Gol Roberta Lewandowskiego na 0:1 [ELEVEN SPORTS]

Jak informuje klub, Prodan ma być zaangażowana zarówno w działania organizacyjne, finansowe, jak i sportowe.

Modelka będzie miała skuteczną kontrolę nad klubem po tym, jak udziały kupiła jej agentka futbolowa i była gwiazda Playboya Anamaria Prodan Reghecampf, która w przeszłości reprezentowała interesy byłego piłkarza Chelsea Adriana Mutu.

Anamaria kupiła 50 proc. udziałów w klubie, ale teoretycznie oddała władzę w klubie swojej córce ze względu na potencjalny konflikt interesów (jest również agentką). Dyrektor drużyny Claudiu Rotar potwierdził, że Rebecca dołączyła do zarządu - pisze "The Sun". Młoda modelka urodziła się z pierwszego małżeństwa matki z koszykarzem Tiberiu Dumitrescu.

W rumuńskich mediach, cytowanych przez angielski dziennik skomentowała dołączenie do zarządu piłkarskiego klubu FC Hermannstadt. - Chodzi o nas jako rodzinę. Oddychamy futbolem i sportem. Dołączam do tych, którzy chcą występować i tych, którzy lubią oglądać radość na stadionie, a także tych, którzy promują sport. Sybin to cudowne miasto ze wspaniałymi ludźmi, którzy zasługują na wspaniały zespół - powiedziała Rebecca Dumitrescu Prodan.

Jej pierwszą decyzją było zwolnienie Vasile'a Miriuty, trenera FC Hermannstadt. Może go zastąpić Ruben Albes. 21-letnia modelka na co dzień studiuje we Włoszech w Instytucie Marangoni, specjalizującym się w modzie i projektowaniu ubrań.

FC Hermannstadt ma być zadłużony na około 700 tysięcy euro, ale Prodan zamierza szybko wyprowadzić klub z trudnej sytuacji. Drużyna z Sybina jest na czwartym miejscu w grupie spadkowej pierwszej ligi rumuńskiej. Ma na koncie 18 punktów. Sezon w Rumunii został wznowiony 3 czerwca.

Przeczytaj także: