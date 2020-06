Media: Szymański ma koronawirusa. Cała drużyna w kwarantannie

Sebastian Szymański, Clinton N'Jie, Charles Kabore i Nikołaj Komliczenko - tych czterech piłkarzy ma być chorych. Z tego względu wszyscy piłkarze pierwszej drużyny zostaną poddani kwarantannie i przeprowadzone zostaną testy na obecność koronawirusa, a Dinamo Moskwa chce przełożyć niedzielny mecz z Krasnodarem na 19 lipca.

W Rosji już był jeden przypadek drużyny w kwarantannie. Młodzieżowcy przegrali 1:10

Rywale już zgodzili się na takie rozwiązanie, ale ostateczny głos należy do władz rosyjskiej Premier Ligi. Jeżeli nie udzielą one takiej zgody, Dinamo pośle na mecz swoją drużynę młodzieżową. Taki los spotkał FK Rostów, którego pierwsza drużyna została poddana kwarantannie. Wobec tego w meczu z FC Soczi wystąpili młodzieżowcy, którzy przegrali aż 1:10 (na przełożenie meczu nie zgodziła się ekipa z Soczi).

Szymański trafił do Dinama latem zeszłego roku z Legii Warszawa. 21-latek zagrał w 21 meczach ligowych, w których strzelił jednego gola i zaliczył jedną asystę. W seniorskiej reprezentacji Polski zadebiutował we wrześniu 2019 roku, od tej pory wystąpił w pięciu meczach i strzelił jednego gola. Po 22 kolejkach Dinamo zajmuje 7. miejsce w tabeli z 30 pkt. Do piątego CSKA Moskwa (to miejsce gwarantujące grę w pucharach) traci sześć punktów (i ma o jeden mecz rozegrany mniej).