Koszmar Widzewa w Łodzi! Piorunująca końcówka przedostatniej drużyny w lidze

To była piorunująca końcówka w wykonaniu przedostatniej drużyny w tabeli. Chociaż do 88. minuty meczu w Łodzi Legionovia przegrywała z Widzewem 0:1, to ostatecznie wywiozła ze stadionu rywala trzy punkty.

Stało się tak dzięki dwóm golom strzelonym przez wprowadzonego w 60. minucie Karola Podlińskiego. Decydujące trafienie padło już w doliczonym czasie gry. Widzew, który był zdecydowanym faworytem tego meczu, prowadził od 35. minuty po bramce Adama Radwańskiego.

Lider drugiej ligi znów utrudnia swoją sytuację. Znów, bo już rok temu wydawało się, że niemożliwe jest, by Widzew nie awansował do pierwszej ligi. Mimo że łodzianie mieli wyraźną przewagę w tabeli, to ostatecznie zakończyli sezon na piątym miejscu, a awans wywalczyły Radomiak Radom, Olimpia Grudziądz i GKS Bełchatów.

Widzew znów bez wygranej

Drużyna Marcina Kaczmarka po wznowieniu rozgrywek nie wygrała jeszcze meczu. Poza porażką z Legionovią Widzew przegrał też ze Skrą Częstochowa (1:2) oraz bezbramkowo zremisował ze Stalą Rzeszów.

Po 25 kolejkach Widzew prowadzi w tabeli z 48 punktami na koncie. Łodzianie mają punkt przewagi nad GKS-em Katowice. W niedzielę do prowadzącej dwójki zbliży się ktoś z pary Resovia - Górnik Łęczna, które grają ze sobą, a w tym momencie mają po 42 punkty.

