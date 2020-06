Świetne oceny Polaków w Bundeslidze! Gikiewicz wybronił drużynie zwycięstwo

Krzysztof Piątek i Łukasz Gikiewicz zostali pochwaleni przez niemieckie media za to, co pokazali w 31. kolejce Bundesligi. Nasz napastnik strzelił gola w przegranym meczu, a bramkarz walnie przyczynił się do ważnej, wyjazdowej wygranej Unionu Berlin.

John MacDougall/AP | Jens Meyer / AP