Nowe informacje ws. powrotu Premier League! Są pierwsze ustalenia

Władze Premier League, FA i przedstawiciele brytyjskiego rządu spotkali się w czwartek, aby przedyskutować plan "Projektu Restart". W Anglii cały czas trwają przygotowania do wznowienia rozgrywek, co miałoby się stać 12 czerwca, mając na uwadze rozgrywanie kolejnych spotkań bez udziału kibiców na trybunach.

Brytyjski rząd: Decyzja należy do władz piłkarskich

Sekretarz kultury Oliver Dowden przyznał, że decyzja o wznowieniu rozgrywek należy do władz piłkarskich, po tym, gdy zgodę wydał brytyjski rząd. - Wszyscy zgodziliśmy się, że wznowimy rozgrywki tylko wtedy, gdy będzie to bezpieczne, a zdrowie zawodników, trenerów i personelu będzie na pierwszym miejscu. Teraz do władz piłkarskich należy uzgodnienie i finalizacja ich planów - podkreślił Dowden, cytowany przez BBC.

W poniedziałek odbędzie się kolejne spotkanie, na którym zostanie omówiony m.in. powrót do gry w Bundeslidze. Tego dnia piłkarze wznowią treningi grupowe, które mają trwać maksymalnie 75 minut, z zachowaniem zasad dystansu społecznego. Dotychczas mogli trenować jedynie indywidualnie.

Premier League jednocześnie potwierdziło, że gracze, których kontrakty kończą się 30 czerwca, mogą zostać krótkoterminowo przedłużone, jeśli zgodzą się na to poszczególni piłkarze. Dzięki temu kluby i zawodnicy mają teraz czas do 23 czerwca, aby uzgodnić szczegóły przedłużenia umów.

