Harry Kane został sponsorem IV-ligowego klubu. Wykupił specjalną reklamę na koszulce

Był styczeń 2011 roku, kiedy niespełna 18-letni Harry Kane trafił na wypożyczenie do grającego wówczas w League One (trzeci poziom w Anglii) Leyton Orient. W 18 występach Kane zdobył dla klubu pięć goli. Chociaż od tamtej pory minęło dużo czasu, a napastnik Tottenhamu stał się gwiazdą światowego formatu, to nie zapomniał o klubie, który obecnie zajmuje 17. miejsce w League Two.

Piękny gest Harry'ego Kane'a

W czwartek Leyton Orient poinformowało, że za zgodą Premier League i Angielskiej Federacji Piłkarskiej, Kane został sponsorem klubu. Napastnik Tottenhamu wykupił miejsce na przodzie trzech kompletów koszulek zespołu. Tym samym Kane wsparł nie tylko klub, ale też cele dobroczynne. Na domowej koszulce widnieją podziękowania dla medyków, którzy od kilkunastu tygodni walczą z koronawirusem. Na wyjazdowej widnieje logo dziecięcego hospicjum, a na trzeciej organizacji charytatywnej wspierającej zdrowie psychiczne.

- Urodziłem się i wychowałem zaledwie kilka kilometrów od stadionu Leyton Orient i jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę teraz oddać klubowi choć część tego, co on dał mi kilka lat temu, na początku mojej kariery. Jednocześnie mogę w ten sposób podziękować bohaterom i organizacjom charytatywnym, które na co dzień wykazują się wielką odwagą, dobrocią i opiekuńczością - powiedział Kane, cytowany przez oficjalną stronę Leyton Orient.

