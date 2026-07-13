Wojciech Szczęsny w 2024 roku zakończył reprezentacyjną karierę. Bramkarz przez lata uczestniczył z zespołem narodowym w wielu ważnych turniejach. Ostatnio zszokował wszystkich swoim porównaniem kadry Czesława Michniewicza z mundialu 2022, do tej Adama Nawałki z Euro 2016.

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Szczęsny zaskoczył. "Taktycznie to był najlepszy turniej do jakiego byliśmy przygotowani"

Wojciech Szczęsny w ostatnim czasie udzielił wywiadu swojemu byłemu koledze z boiska, Grzegorzowi Krychowiakowi. Bramkarz w szokujący sposób porównał kadrę Czesława Michniewicza z mundialu 2022 do tej Adama Nawałki z Euro 2016. Były reprezentant stwierdził, że pod względem taktycznym lepiej wyglądała drużyna Michniewicza.

- My się na mistrzostwa dostaliśmy tylko tym, że przejął kadrę trener Michniewicz i zaczął grać defensywnie i to dawało nam wyniki. Gdyby nie to, to byśmy na tych mistrzostwach w ogóle nie byli. Jeśli ktoś mi powie, że kadra w 2022 roku na mundialu w Katarze była przygotowana do tego, żeby grać otwartą piłkę z Argentyną, a nawet Meksykiem, to mamy inne spojrzenie na piłkę. Uważam, że trener Michniewicz zrobił świetną, świetną robotę taktycznie, przygotowując nas na ten turniej. Taktycznie to był najlepszy turniej, do jakiego byliśmy przygotowani. Lepiej niż 2016 roku - stwierdził Szczęsny.

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Boniek kontruje Szczęsnego. "Trzeba mieć cojones"

W rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale Prawda Futbolu do słów Szczęsnego odniósł się Zbigniew Boniek. - Wojtek lubi być oryginalny. Nie zapomnijmy, że Wojtek w 2016 roku odniósł kontuzję. Do bramki wszedł Fabiański i Wojtek właściwie przesiedział na ławce prawie całe Euro, natomiast porównywanie drużyny Michniewicza z mistrzostw świata z tą z mistrzostwo Europy, to według mnie dużo lepiej grała ta we Francji - powiedział.

- Dla mnie nie ma żadnej wątpliwości. To była drużyna, która atakowała, broniła. Mieliśmy w grupie Niemcy, Ukrainę i Irlandię Północną. Nie mieliśmy frajerów, mieliśmy dobre drużyny, zdobyliśmy siedem punktów. Zremisowaliśmy ciężki mecz ze Szwajcarią. Pamiętam wtedy było 35 stopni, ciepło w rzutach karnych. Z Portugalią zremisowaliśmy i bliżsi zwycięstwa byliśmy my, a nie Portugalczycy - zauważa Boniek.

Były prezes PZPN stwierdził też, że reakcja bramkarza Barcelony ws. Michniewicza była mocno spóźniona. - Ja czasami się zastanawiam, dlaczego nie mamy mocnej reprezentacji. Oni wszyscy się odzywają dwa, trzy, cztery lata po (...). Ja mówię tak, panowie trzeba mieć cojones (po hiszpańsku kolokwialne "jaja" - red.). Jeśli ty uważasz, że źle się dzieje to wyjdź i powiedz - dodaje Boniek.

Oba zespoły odniosły jak na polskie realia spory sukces sportowy. Kadra Adama Nawałki zagrała w ćwierćfinale mistrzostw Europy, natomiast zespół prowadzony przez Czesława Michniewicza wywalczył pierwszy od 1986 roku awans z grupy na mistrzostwach świata.