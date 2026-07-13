Piłkarz Chicago Fire zaskoczony decyzją Lewandowskiego. "Mógłby zostać w Europie"

Przez ostatnie miesiące wielokrotnie spekulowano, gdzie od nowego sezonu może zagrać Robert Lewandowski. Gdy wydawało się, że Polak przeniesie się do Arabii Saudyjskiej, niejako na ostatniej prostej do głosu doszły władze Chicago Fire, które zaoferowały kapitanowi reprezentacji Polski nie tylko wielkie pieniądze, ale także zdecydowanie lepsze możliwości marketingowe. "Lewy" podpisał ze "Strażakami" dwuletni kontrakt.

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Szwajcar podekscytowany możliwością gry z Lewandowskim

Maren Haile-Selassie, który od 2023 roku jest związany z klubem z Chicago wypowiedział się na temat nowego nabytku w swoim zespole. 27-latek przyznał wprost, iż ruch transferowy jego klubu był wprost niesamowity. - To niesamowite, że wybrał Chicago na tym etapie, kiedy nie jest już najmłodszy, ale mimo to, w ostatnich sezonach w Barcelonie wciąż się liczył. Myślę, że mógłby zostać też w Europie, w większych klubach, a może i w innych, bardziej interesujących finansowo zespołach. Ale to, że wybrał Chicago, pokazuje, co klub, miasto i wszystko inne może dać zawodnikowi - stwierdził.

W rozmowie z "MIR97 Media" Szwajcar dodał, iż temat zakontraktowania Lewandowskiego krążył od dłuższego czasu po klubowych korytarzach. - Wszyscy od jakiegoś czasu słyszeli o krążących plotkach, ale jest ich tak wiele, że tak naprawdę nie wiadomo, co się sprawdzi - zaznaczył.

Kiedy debiut Roberta Lewandowskiego w MLS?

Piłkarz nie ukrywał ekscytacji z powodu przyjścia "Lewego" oraz możliwości współpracy z polskim piłkarzem. Jak Haile-Selassie zareagował na podpisanie kontraktu przez Polaka? - Byłem zrelaksowany i obserwowałem to z dystansu, a kiedy zobaczyłem, że to się stało, ucieszyłem się, że będziemy mieć w klubie tak utalentowanego zawodnika. Że mogę z nim dzielić szatnię i uczyć się wiele od zawodnika, który osiągnął tak wiele w swojej karierze, prawdopodobnie jednego z najlepszych napastników tego, a może i poprzedniego pokolenia - oznajmij.

Już w piątek, 17 lipca o godzinie 2:30 czasu polskiego Chicago Fire rozegra mecz w ramach MLS na wyjeździe z Vancouver Whitecaps FC. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem będzie to okazja do debiutu dla "Lewego" w drużynie prowadzonej przez Gregga Berhaltera.