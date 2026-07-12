Najważniejsze cztery mecze mundialu. Sport.pl typuje. Kto mistrzem świata?

We wtorek i środę półfinały, w sobotę mecz o 3. miejsce, a w niedzielę finał - tak prezentuje się terminarz decydujących meczów na mistrzostwach świata w Kanadzie, Meksyku i USA. W fazie medalowej turnieju znalazły się reprezentacje Francji, Hiszpanii, Anglii i Argentyny. Sport.pl, podobnie jak we wcześniejszych fazach turnieju, zaprasza Was do wspólnej zabawy i typowania ostatnich już spotkań.

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Ostatnim razem poszło nam całkiem nieźle. Mimo że pojedynczych wpadek nie brakowało i ostatecznie nie doceniliśmy siły reprezentacji Szwajcarii czy Anglii, to i tak udało się nam dobrze wytypować aż trzech z czterech półfinalistów mundialu. Dobrze wskazaliśmy na hit w półfinale Francja - Hiszpania, słusznie postawiliśmy też na Argentynę. Jak już wspomnieliśmy, nie doceniliśmy siły Anglików, a w półfinale zamiast nich widzieliśmy Brazylijczyków. Cóż, uroki zabawy.

Co - naszym zdaniem - wydarzy się w półfinałach i kolejnych spotkaniach? Oj, jak trudno to przewidzieć... W końcu przed nami mecze na absolutnym szczycie. Rywalizacja zdecydowanie najlepszych piłkarzy na świecie, a o wyniku meczu może przesądzić przebłysk geniuszu lub minimalny błąd, który w innych spotkaniach nie miałby aż takiego znaczenia. O losowych zdarzeniach: kontuzjach, kartkach, błędach sędziów nie wspominając... Ale spróbujmy.

PÓŁFINAŁY

Francja - Hiszpania (14 lipca, 21:00).

Rewanż za półfinał zeszłorocznej edycji Ligi Narodów i półfinał Euro 2024. Rewanż, którego żądni są Francuzi. O ile w półfinale mistrzostw Europy drużyna Didiera Deschampsa przegrała z Hiszpanią minimalnie - 1:2 - o tyle w Lidze Narodów została upokorzona i rozbita. Hiszpanie w Stuttgarcie prowadzili już 4:0 i 5:1, by ostatecznie wygrać 5:4. Dla Francji, drużyny napakowanej gwiazdami, był to potężny cios.

W ogóle z 10 ostatnich meczów z Francuzami Hiszpanie wygrali aż siedem. Dlatego nie dziwią słowa Lamine'a Yamala, który po spotkaniu z Belgią (2:1) powiedział: "Nie boimy się Francji. Jeśli ktoś ma się kogoś bać, to oni nas. W końcu ostatnio dwukrotnie wyeliminowaliśmy ich w półfinałach". Czy takie podejście gwiazdora Barcelony jest słuszne? I tak, i nie.

Z jednej strony, Hiszpania na pewno będzie pewna siebie. Przemawiają za nią nie tylko statystyki, ale też dobra forma na mundialu, która z meczu na mecz jest coraz wyższa. Drużyna Luisa de la Fuente może nie rzuca na kolana w ataku, ale w defensywie jest zdecydowanie najlepsza w całym turnieju. Do tej pory Hiszpanie stracili tylko jednego gola.

Ale, z drugiej strony, mistrzowie Europy na mundialu nie grali jeszcze z tak silnym rywalem jak Francja. Drużyna Deschampsa wygląda rewelacyjnie, a na mundialu błyszczą jej największe gwiazdy: Kylian Mbappe, Ousmane Dembele i Michael Olise. I jedna drużyna, i druga, mają też potężne rezerwy, z których obaj selekcjonerzy dobrze korzystali w trakcie turnieju.

Na kogo stawiamy? Wydaje nam się, że minimalnym faworytem tego półfinału jest Francja. I to ją widzimy w finale. Naszym zdaniem tym razem zdecyduje ofensywna jakość drużyny Deschampsa, która potrafi wykorzystać każdy, nawet najmniejszy błąd rywala. A tych Hiszpanom trochę się już przytrafiło.

Typ Sport.pl: Awans Francji.

Anglia - Argentyna (15 lipca, 21:00).

Takiego meczu nie było od 21 lat! Ostatni raz Anglia grała z Argentyną w listopadzie 2005 roku i wygrała towarzyskie spotkanie w Genewie 3:2. Ostatni raz na mundialu do takiego spotkania doszło w 2002 r., gdy Anglicy wygrali 1:0, przez co Argentyna nie wyszła nawet z grupy.

W ogóle angielsko-argentyńska rywalizacja na mistrzostwach świata jest fascynująca i ocieka w pamiętne historie. W 1966 r. Anglicy wygrali w ćwierćfinale na Wembley 1:0, rozpoczynając drogę po jedyne w swojej historii mistrzostwo świata. 20 lat później na Estadio Azteca popis dał Diego Maradona, który strzelił dwa ikoniczne w dziejach mundialu gole: jednego ręką, drugiego po przepięknym, indywidualnym rajdzie.

W 1998 r. we Francji górą też była Argentyna, która wyrzuciła Anglię w ćwierćfinale, a antybohaterem spotkania okazał się David Beckham, który chamsko kopnął Diego Simeone. - To był najtrudniejszy moment mojej kariery - wspominał później były zawodnik Manchesteru United i Realu Madryt.

Jak będzie tym razem? Pokażcie nam choć jednego eksperta, który jednoznacznie wskaże na konkretną drużynę. Z jednej strony Anglicy, którzy z meczu na mecz nabierali wielkiej pewności siebie, którą imponowali w spotkaniach z Meksykiem (3:2) i Norwegią (2:1). Anglicy, których na turnieju prowadzą, będący w wielkiej formie, Harry Kane i Jude Bellingham. Anglicy, u których wielką rolę odgrywa też selekcjoner. Mimo że Thomas Tuchel na Wyspach witany był chłodno, z uwagi na fakt, że jest Niemcem, już dziś uważany jest za najlepszego trenera drużyny narodowej w historii.

Ale z drugiej strony jest przecież Argentyna, z genialnym Leo Messim. Argentyna, która była o krok od odpadnięcia z turnieju, ale która zaimponowała charakterem i wolą walki. W drużynie Lionela Scaloniego nie brakuje ofensywnej jakości, ale coś niedobrego dzieje się z jej defensywą. Po dwa gole Argentynie strzelały Republika Zielonego Przylądka i Egipt. Bramkę zdobyła też Szwajcaria, która pewnie zastanawia się, co by było, gdyby czerwonej kartki nie zobaczył Breel Embolo.

I chociaż we wcześniejszych typach nie doceniliśmy Anglii, teraz stawiamy właśnie na nią. Drużyna Tuchela wygląda na silniejszą, pewniejszą siebie i bardziej stabilną. Jeśli Bellingham i Kane utrzymają dotychczasową dyspozycję, staną przed szansą wywalczenia mistrzostwa świata.

Typ Sport.pl: Awans Anglii.

MECZ O 3. MIEJSCE

Hiszpania - Argentyna (18 lipca, 23:00).

Trochę to wróżenie z fusów, bo nie wiadomo, czy w ogóle do takiego spotkania dojdzie. Ale - jak zabawa to zabawa. Naszym zdaniem w takiej sytuacji po brąz sięgnęliby Hiszpanie. Zdecydowałaby defensywa: bardzo dobra po stronie Hiszpanii i marna, dziurawa u Argentyny. Naszym zdaniem to właśnie słaba gra w obronie spowoduje, że Argentyna nie tylko nie obroni tytułu, ale w ogóle skończy bez medalu.

Typ Sport.pl: Hiszpania.

FINAŁ

Francja - Anglia (19 lipca, 21:00).

W poprzednim typowaniu postawiliśmy na finał Francja - Argentyna. Ale zmieniamy zdanie. Mecze fazy pucharowej sprawiły, że w decydującym spotkaniu zamiast Argentyny widzimy Anglię, ale najważniejsze się nie zmienia: naszym zdaniem mistrzem świata zostanie Francja.

Dlaczego? To jak na razie zdecydowanie najlepsza drużyna na tym turnieju. Drużyna, w której błyszczą nie tylko Mbappe, Dembele i Olise. Dobry turniej rozgrywa też francuska druga linia, a defensywą rządzą William Saliba i Dayot Upamecano. Dotychczasowe spotkania utwierdziły nas w przekonaniu, że na tym turnieju na ekipę Deschampsa nie będzie mocnych i obecny selekcjoner Francuzów odejdzie z pracy w najlepszym możliwym stylu.

Typ Sport.pl: Francja.

Przewidywania Sport.pl: 1. Francja, 2. Anglia, 3. Hiszpania, 4. Argentyna.

A Ty - jak typujesz?