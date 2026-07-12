Horror w finale Wimbledonu! Grali 228 minut

W niedzielne popołudnie poznaliśmy mistrza Wimbledonu. W finale zmierzyli się obrońca tytułu sprzed roku Jannik Sinner oraz Alexander Zverev, który kilka tygodni wcześniej na kortach Rolanda Garrosa sięgnął po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł.

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Morderczy finał Wimbledonu. Grali prawie cztery godziny

Sinner poza pierwszym, pięciosetowym meczem z Miomirem Kecmanoviciem, w całym tegorocznym Wimbledonie do finału nie stracił już ani jednego seta. Zverev w drodze do finału oddał dwa sety: Alexandrowi Blockxowi i Jiriemu Lehecce.

Dla Niemca już udział w meczu o tytuł mistrza Wimbledonu był wielkim sukcesem. Do tej pory na tym turnieju najdalej dotarł do czwartej rundy. Obaj panowie przed niedzielnym finałem spotkali się po raz ostatni 3 maja, w finale turnieju w Madrycie. Sinner wygrał 6:1, 6:2. Zverev na wygraną z Włochem czekał od 2023 roku i pięciosetowego boju na US Open.

Już pierwszy set niedzielnego pojedynku pokazał, że obaj panowie są w doskonałej formie. Wygrywali kolejno swoje gemy serwisowe, a najwięcej emocji mieliśmy w ósmym gemie. Zverev prowadził już 40:15, ale dał się dogonić Sinnerowi i musiał bronić serwisu. Ostatecznie o losach pierwszej partii zadecydował tie-break, w którym więcej zimnej krwi zachował Zverev i objął prowadzenie w meczu.

Drugi set układał się bliźniaczo. Żadnemu z zawodników nie udało się przełamać rywala i wszystko zmierzało ku drugiemu tie-breakowi. Tak się rzeczywiście stało. Dodatkowego gema koncertowo rozpoczął Włoch, który prowadził już 4:0 i prowadzenia nie oddał. Wygrał 7:2 i doprowadził do wyrównania.

W trzecim secie doszło do sytuacji, która odwróciła losy partii. Zverev w siódmym gemie upadł na kort, a na jego twarzy pojawił się grymas. Niemiec złapał się za prawą nogę, Sinner momentalnie do niego podbiegł, a rzecz działa się tuż po akcji, która mogła dać Niemcowi przełamanie. Ostatecznie był to moment zwrotny dla Włocha. W ósmym gemie, po prawie trzech godzinach, doszło do pierwszego przełamania. Potem Sinner decydujący gem wygrał do zera i wyszedł na prowadzenie 2:1 w setach.

W czwartym secie, który okazał się decydujący, kluczowe znaczenie miał siódmy gem. Zverev obronił dwa break pointy, ale trzeciego już nie dał rady. Sinner zdołał go przełamać, wyjść na prowadzenie, którego nie oddał już do końca meczu. Jego piąty tytuł wielkoszlemowy, a drugi na Wimbledonie, stał się faktem.

Finał Wimbledonu:

Jannik Sinner - Alexander Zverev 6:7, 7:6, 6:3, 5:4

Zapis relacji "na żywo" z tego meczu znajdziesz TUTAJ