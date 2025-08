Mąż Bukowieckiej wszedł na wagę. Nie mogli uwierzyć, ile waży

28-letni Konrad Bukowiecki ma już spore sukcesy na swoim koncie. To bowiem wicemistrz Europy ze stadionu z 2018 roku, mistrz Europy z hali z roku 2017, a także dwukrotny młodzieżowy mistrz Europy i mistrz świata juniorów. Dwa razy wygrywał też Uniwersjadę. W roku 2019 Bukowiecki pchał kulą na odległość aż 22,25 m. "Doradzał mu tata. Czyli jego trener. Schodził do niego ze studia TVP Piotr Małachowski. Czyli starszy kolega, kiedyś wybitny dyskobol. A sam Konrad Bukowiecki mówił nam do kamery, że pcha za płasko. I ogólnie grymasił. Ambitny kulomiot chciałby uzyskać jeszcze lepszy wynik. Ale jego 20,55 m w Madrycie dało mu trzecie miejsce, a Polsce - 14 punktów do klasyfikacji Drużynowych Mistrzostw Europy" - pisał po jego czerwcowym występie w Madrycie Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Maria Andrejczyk zajęła drugie miejsce w Madrycie! Oceniła swój występ

Konrad Bukowiecki wszedł na wagę. Nie mogli uwierzyć, ile waży

Konrad Bukowiecki był w ostatnich dniach gościem w programie u Warszawskiego Koksa. W pewnym momencie wszedł na wagę i okazało się, że waży 150,5 kg. Taka waga sprawiła zdziwienie u prowadzących program, którzy podejrzewali, że Bukowiecki może ważyć ok. 130 kg.

- 130 kg to ja ważyłem w gimnazjum. Jestem teraz w trakcie sezonu. Nie ukrywam, że ostatnimi czasy trochę przytyłem. Zazwyczaj ważyłem 143-145 kg - przyznał Bukowiecki.

Zdradził też, dlaczego tak się stało.

- Stwierdziłem tak na chłopski rozum, że po moich wszystkich bardzo dużo perypetiach zdrowotnych, że moja technika nie jest do końca, jak bym chciał i szybkość w kole mi zupełnie nie pomaga, że jak będę większy, to będę mógł większą masą się w kulę wpierdzielić. Póki co, to zdaje egzamin. Ciężej mi się żyje, niż ważyłem. Pocę się i tak dalej - wytłumaczył Bukowiecki.

Zobacz także: Przełomowa decyzja światowej organizacji. Testy płci przed mistrzostwami świata

Spytano go, czy pamięta, jak ważył 80 kg.

- To było pewnie w gimnazjum. W I klasie miałem zapalenie wyrostka i operację. Wtedy miałem dietę lekkostrawną, schudłem 8 kg, ale później przytyłem 12 kg. Wtedy ważyłem chyba 86 kg - odpowiedział Bukowiecki.

Całą rozmowę z Bukowieckim można zobaczyć tutaj.