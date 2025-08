Nowy minister sportu powiedział, co myśli o igrzyskach olimpijskich w Polsce

W prawie 130-letniej historii nowożytnych igrzysk olimpijskich Polska jeszcze nigdy nie miała okazji, by takowe organizować. Jednak od kilku lat w polskim rządzie coraz częściej się o tym mówi. Idea pojawiła się jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości, ale po przejęciu władzy przez ówczesną opozycję w 2023 roku pomysł ten nie umarł. Wręcz przeciwnie, rozwinął się. W czerwcu nawet utworzono umowę na realizację dokumentu "Strategia Rozwoju Sportu - IO Warszawa 2040".

Zmiana ministra to nie zmiana podejścia do tematu igrzysk

- Bardzo chciałbym, żeby igrzyska odbyły się w Warszawie w 2040 roku, ale jeśli dojdzie do nich w 2044 roku, w setną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, to byłoby to coś, co mogłoby napawać dumą - mówił wówczas Sławomir Nitras. Wtedy jeszcze minister sportu i turystyki, jednak obecnie tej roli już nie pełni. Decyzją Donalda Tuska zastąpił go Jakub Rutnicki. Co on sądzi o całym pomyśle? Nowy minister wypowiedział się na ten temat w rozmowie z telewizją TVN24. Jak się okazuje, nadal nic się nie zmienia. Polska wciąż jest chętna na igrzyska.

Rutnicki zapowiada intensywne działania

- W tej chwili przygotowujemy strategię w tej sprawie, ale igrzyska to musi być ogromny program rozwojowy. Nie tylko infrastruktury sportowej, bo to jest program "igrzyska dla Polski" - powiedział Rutnicki. Podkreślił też, że choć Warszawa byłaby centrum głównym imprezy, to tak naprawdę organizować igrzyska miałaby cała Polska.

- Warszawa jest w tym projekcie bardzo ważna, ale przecież mówimy również o Poznaniu i Torze Malta, jeżeli chodzi o regaty, o Krakowie. Mówimy też o żeglarstwie, jeżeli chodzi o Gdańsk. Pracujemy w tym temacie bezustannie - stwierdził nowy minister.