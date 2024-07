Zaskakująca decyzja Anity Włodarczyk. "Wracam"

Anita Włodarczyk ma już w swoim dorobku aż trzy złote medale olimpijskie w rzucie młotem, zdobyte podczas trzech ostatnich igrzysk olimpijskich - w Londynie, Rio de Janeiro i Tokio. W przypadku 2012 roku Polka otrzymała złoto "z opóźnieniem" po dyskwalifikacji za doping Rosjanki Tatiany Łysenko, a na kolejnych dwóch igrzyskach była zdecydowanie lepsza od rywalek.

REKLAMA

Zobacz wideo Co za porównanie! "Sceny rozbierane, a potem nuda, nuda"

Zaskakująca decyzja Anity Włodarczyk. Po ceremonii otwarcia IO wróci do Polski

38-letnia już Włodarczyk obecnie nie jest tak bezkonkurencyjna, jak w poprzednich latach, ale i tak leci do Paryża po medal, a być może czwarte złoto. Polska młociarka będzie także jednym z dwójki chorążych podczas ceremonii otwarcia, gdzie towarzyszyć jej będzie koszykarz (3x3) Przemysław Zamojski.

Jako że jednak lekkoatletyka rozpocznie się dopiero drugiego tygodnia igrzysk, Włodarczyk nie spędzi pierwszych dni w wiosce olimpijskiej. Jak sama przyznała, zamierza wrócić do Polski spokojnie potrenować.

– Polecę do Paryża w dniu otwarcia igrzysk. Poniosę flagę i następnego dnia wracam do Polski i do treningów w Arłamowie. Tu mam spokój i najlepsze warunki do treningów. Wolę tu pracować i wrócić jak najpóźniej do Paryża na mój start – powiedziała w rozmowie z "Faktem" Anita Włodarczyk.

Eliminacje rzutu młotem kobiet, w których wystąpi także Malwina Kopron (brązowa medalistka z Tokio), zaplanowane są dopiero na niedzielę 4 sierpnia. Dwa dni później z kolei odbędzie się wielki finał, w którym, miejmy nadzieję, obie Polki będą walczyły o powtórzenie wyników sprzed trzech lat.

Wcześniej do rywalizacji przystąpią młociarze, w tym Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. Ich z kolei eliminacje czekają już 2 sierpnia, a ewentualny finał 4 sierpnia.