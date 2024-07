Przecież to aż nie mieści się w głowie. Kuriozalne sceny na ME

Na mistrzostwach Europy U18 w Bańskiej Bystrzycy Jake Odey-Jordan był jednym z głównych pretendentów do zdobycia złotego medalu w biegu na 200 metrów. Był, bo już nie ma żadnych szans. Odpadł w eliminacjach na własne życzenie.

Kuriozalna sytuacja na ME juniorów

Jake Odey-Jordan wykręcił w tym roku najlepszy rezultat na europejskich listach do lat 18 na dystansie połowy okrążenia. W połowie czerwca w Filadelfii pobiegł w czasie 20.55. To o pół sekundy szybciej niż obecny rekord mistrzostw Europy juniorów (21.04 Eduardo Longobardiego sprzed dwóch lat).

Brytyjczyk pobiegł w czwartym z siedmiu biegów eliminacyjnych. Zbudował sobie ogromną przewagę na pierwszych 100 metrach, utrzymywał ją przez kolejne 50 metrów. Nagle zaczął oglądać się za siebie i gwałtownie zwolnił. Był pewny, że przeciwnicy go nie dogonią i spokojnie wygra ten bieg.

Ostatecznie wyszło, że ich zlekceważył, bo zdołali do niego dobiec, a trzech z nich wyprzedziło go tuż przed metą, a czwartemu zabrakło do tego tysięcznych sekundy. Gdy Odey-Jordan zorientował się, co się dzieje, było już za późno na jakąkolwiek reakcję. Brytyjczyk skończył swój bieg jako czwarty z czasem 22.12.

Jego rezultat był za słaby, by mógł się liczyć w walce o awans. Do półfinału wchodzili trzech najlepsi zawodnicy z każdego biegu i trzej z najlepszymi czasami z pozostałych. Przed Brytyjczykiem pięciu innych biegaczy wykręciło lepsze czasy, a to oznaczało, że główny pretendent do medalu sensacyjnie odpadł w eliminacjach.

Brytyjski biegacz otrzymał w sieci głosy wsparcia od kibiców. Pisali oni m.in., że Bóg ma na niego plan, że sukcesy przyjdą, pewne rzeczy nie dzieją się bez powodu i dużo się z tego nauczy, bo wciąż jest młody. Kilka wiadomości opublikował na swoim InstaStories.

Do półfinałów dostało się dwóch Polaków - Jakub Foremny (21.46, rekord życiowy) i Aleksander Wojtunik (21.68, rekord życiowy). Foremny wygrał swój bieg eliminacyjny, Wojtunik dobiegł na metę jako trzeci.