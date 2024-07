PZLA przekazuje tragiczne wieści. Nie żyje Roman Wszoła

Roman Wszoła był ojcem wybitnego polskiego skoczka wzwyż - Jacka, który w 1976 roku został mistrzem olimpijskim w Montrealu, a cztery lata później (1980) wywalczył srebro w Moskwie. Przez 20 lat trenerem Jacka Wszoły był właśnie jego ojciec i to pod jego wodzą 67-letni dziś były lekkoatleta osiągał największe sukcesy. Jacek Wszoła to także halowy mistrz (1977) i wicemistrz Europy (1980), a także złoty medalista Uniwersjady (1977) i mistrzostw świata juniorów (1975). Był też rekordzistą świata i Europy.

PZLA przekazuje tragiczne wieści. Roman Wszoła nie żyje

W niedzielę 14 lipca Polski Związek Lekkiej Atletyki przekazał smutne wieści. Roman Wszoła nie żyje. "Polski Związek Lekkiej Atletyki z głębokim smutkiem informuje o śmierci Romana Wszoły - wybitnego trenera młodzieżowej lekkiej atletyki, ojca i szkoleniowca mistrza skoku wzwyż Jacka Wszoły. Cześć jego Pamięci" - czytamy w komunikacie.

Roman Wszoła to legendarny trener, który już w latach 60. XX wieku przyczyniał się do rozwoju młodych sportowców. Po ukończeniu studiów na warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego został nauczycielem i trenerem młodzieży. Wszoła przyczynił się do rozwoju nie tylko swojego syna, ale też m.in. płotkarza Romualda Giegiela.

Polscy działacze doceniali ciężką pracę Romana Wszoły. W 1967 roku otrzymał złotą odznakę Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, a lata później został także jego honorowym członkiem.

Przyczyny śmierci Romana Wszoły nie są znane. Podobnie jak termin i miejsce pochówku legendy polskiej lekkoatlektyki.